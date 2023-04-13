Вийшла перша бета-версія Android 14 з покращеною навігацією та конфіденційністю

Google випустила першу бета-версію ОС Android 14 з низкою нових функцій, орієнтованих на системну навігацію, конфіденційність, продуктивність та персональне налаштування.

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Google оновила навігацію жестами. Тепер вона пропонує більш помітну стрілку назад у стилі Material You, яка налаштовується відповідно до теми або шпалер пристрою. Така стрілка покликана допомогти користувачам краще зрозуміти предиктивний жест назад в Android 14.

В Android 14 представлений новий системний екран для надання доступу до контенту. Нова таблиця дозволяє розробникам додавати дії, що настроюються, для конкретних додатків у верхню частину загального меню. Тут також використовується більше сигналів додатків, щоб визначити, де повинні ранжуватись цілі прямого обміну, які з’являються у верхній частині сторінки.

Ще в першій бета-версії Android 14 з’явилися нові графічні функції, такі як ефекти трансформації та розширені мовні установки, які автоматично налаштовують застосунки для підтримки мовних налаштувань для кожної програми окремо.

Покращення конфіденційності тепер дозволяють застосункам обмежувати видимість конфіденційних даних службами спеціальних можливостей. Ці вимоги перевірятимуться Google Play Protect. Google передбачає, що нові засоби захисту конфіденційності можна використовувати для запобігання таким діям, як випадковий переказ грошей або перевірка в програмі для покупок.

Користувачі, які бажають випробувати бета-версію Android 14, можуть скористатися інструкціями на сайті розробників Android. Підтримуються пристрої Pixel 4a (5G), Pixel 5 та 5a, Pixel 6 та 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 та 7 Pro.

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Джерело: The Verge