Вийшла Pixel Camera 9.4 — ручний вибір об’єктива на Pixel 6 Pro і 7 Pro та Fold, покращений HDR+

Червневий випуск функцій Android (Feature Drop) несе оновлення фірмової камери Google. Серед іншого, у застосунку Pixel Camera 9.4 для Pixel 6/7 Pro та Fold з’явився розділ об’єктива з ручними налаштуваннями.

Як і Pixel 8 Pro, більш ранні смартфони Google тепер дозволяють вибрати один із трьох задніх об’єктивів для знімка. Для цього треба торкнутися шестірні налаштувань у нижньому лівому куті (або провести пальцем угору) для параметрів фото. Нова вкладка «Pro» з вибором об’єктива автоматично або вручну знаходиться поруч із «General». Попри назву, вкладка не має «елементів керування Pro», як на Pixel 8 Pro — фокусу, витримки та ISO.

Регулятор масштабування над кнопкою спуску затвора замінено на перемикач режимів ультраширокий, широкий та телефото. Коли ручний режим увімкнено, можна регулювати масштаб. Якщо пізніше відкриєте програму, Pixel Camera за замовчанням буде використовувати налаштування Wide.

У Pixel Camera 9.4 переміщує перемикач вибору RAW/JPEG на вкладку Pro. Раніше він був похований у Налаштуваннях > Додатково. Це значно полегшує перемикання у випадках, коли виникає бажання пізніше професійно відредагувати знімок.

Імовірно, це оновлення приносить покращений вибір кадрів HDR+ на Pixel 6+, включаючи Fold і Tablet:

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«HDR+ тепер краще визначає найкращий момент із вашої фотографії в HDR+ лише одним натисканням затвора. Він розумніший у виборі базового кадру для створення багатокадрового об’єднаного зображення та враховує такі критерії, як відкриті очі та усмішка».

Pixel Camera 9.4.103.641377609.23 вже розгортається у Google Play Store.

Джерело: 9to5google

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