Вийшло ядро Linux 6.2 з підтримкою Apple Silicon, Intel Arc Graphics та NVIDIA RTX 30

Лінус Торвальдс представив стабільну версію ядра Linux 6.2. Це перший великий випуск ядра у 2023 році.

Linux 6.2 приходить на зміну Linux 6.1 як ядро 2022 LTS і підтримуватиметься як мінімум до кінця 2026 року. Очікується, що багато виправлень з Linux 6.2 буде перенесено назад до Linux 6.1.

У Linux 6.2 з’явилась стабільна підтримка графічних рішень Intel Arc Graphics (DG2/Alchemist). Також покращено роботу драйвера Intel On Demand для процесорів Xeon Scalable 4-го покоління Sapphire Rapids. З’явилася попередня підтримка графічних прискорювачів NVIDIA GeForce RTX 30 серії Ampere. І ще була розширена підтримка чипів Apple M1 Pro/M1 Max/M1 Ultra.

Додатково повідомляється, що у світлі появи спекулятивної атаки Retbleed було здійснено об’єднання Call Depth Tracking для покращення продуктивності на ПК зі старими процесорами Intel покоління Skylake. Разом з тим в ядрі реалізовано різні покращення драйверів файлової системи, безпеки та стабільності. Завантажити нове ядро Linux 6.2 можна із сайту kernel.org.

Як очікується, ядро Linux 6.2 стане основою майбутніх дистрибутивів Ubuntu 23.04 та Fedora 38. А наприкінці квітня має з’явитися наступна версія Linux 6.3.

Джерело: phoronix