Ігри Новини 13.04.2023 о 21:01

Вийшов фінальний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, який демонструє старих друзів і трохи сюжету

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшов фінальний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, який демонструє старих друзів і трохи сюжету

За місяць до виходу гри The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom компанія Nintendo продемонструвала третій та фінальний трейлер продовження Breath of the Wild.

Курс Фотографія.
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У трихвилинному трейлері автори показали чудові краєвиди Хайрула, кілька нових доброзичливих осіб і одне дуже старе і не дуже доброзичливе обличчя. Судячи з усього, Лінк матиме друзів, які допоможуть йому в його пригоді. Дівчинка Ріджу повернулася і подорослішала, як і принц Сідон. Багатьох гравців порадує повернення старих друзів.

Трейлер також трохи підіймає завісу таємниці над сюжетом гри та дає підказки щодо того, чим належить займатися під час нової пригоди – рятувати принцесу.

Гра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийде 12 травня 2023 року, а її ціна складе $70.

Нагадаємо, раніше Nintendo показала 14-хвилинний ігроладний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та анонсувала спеціальну версію консолі Switch OLED у стилістиці гри.

Джерело: The Verge


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