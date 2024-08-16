Вийшов Geekbench AI — універсальний тест обчислювачів штучного інтелекту

Primate Labs, автори Geekbench, випустили першу версію бенчмарка штучного інтелекту Geekbench AI. Програмне забезпечення базується на Geekbench ML (machine learning), який був доступний деякий час.

Алгоритми ШІ працюють по-різному на різному обладнанні. Geekbench AI є кросплатформним тестом, тому користувачі можуть побачити дуже різні результати. З цієї причини таблиця лідерів буде поділена на три групи: процесори, відеокарти та NPU (нейронні процесори).

Тест Geekbench AI використовуватиме власні алгоритми для перевірки швидкості нових процесорів. Цей показник можна порівняти між пристроями в кожній групі, хоча ніщо не заважає порівняти телефон із відеокартою на 450 Вт.

Primate Labs пояснює, що тести штучного інтелекту набагато складніші, ніж тестування GPU. Необхідно вимірювати не лише сиру обчислювальну потужність. З часом постачальники графічних процесорів додали нові фреймворки та підтримку API, що також має бути відображено в бенчмарку. Тест Geekbench AI зосереджений на різних підтестах, але їх важко порівняти з ігровими, які враховують масштабування та генерацію кадрів. Розробник каже, що врахувати особливості ще складніше для тестів ШІ.

Результати Geekbench AI будуть поділені на три категорії: повна точність, напівточність і квантовані оцінки. Це рішення має на меті надати краще розуміння того, як розробники або постачальники апаратного забезпечення інтерпретують тести, пропонуючи більше вимірів, подібно до того, як тестування процесорів концентрується навколо одно- та багатопотокових показників.

Користувачі зможуть дізнатися про найшвидше апаратне забезпечення для ШІ. Офіційний рейтинг може змінюватися дещо повільно під час додавання нових пристроїв Тест Geekbench AI доступний безплатно як пробна версія.

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Джерело: Geekbench

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