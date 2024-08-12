З’явилися відеокарти NVIDIA RTX 4090D з 48 ГБ вбудованої пам’яті

Орієнтована на Китай відеокарта NVIDIA RTX 4090D на основі процесора AD102, розроблена для обходу експортних обмежень США, тепер доступна з подвоєним об’ємом пам’яті – 48 ГБ.

Про нові відеокарти повідомив інсайдер @bdsqlsz, який отримав доступ до платформи хмарних обчислень, де ці пристрої вже були встановлені. Основне використання цих відеокарт — навчання великих мовних та інших генеративних моделей штучного інтелекту, які потребують не тільки значної обчислювальної потужності, але й обсягу пам’яті.

Хоча оригінальний твіт не містить фотографії чи фізичних доказів, він підтверджує пропускну здатність пам’яті RTX 4090D на рівні 937 ГБ/с, що відповідає швидкості пам’яті GDDR6X. Місткість 48 ГБ доступна з графічним процесором AD102, який зазвичай зустрічається в робочих станціях RTX ADA, але використовує стандарт GDDR6. Це свідчить про те, що 48 ГБ RTX 4090D має швидшу пам’ять. Крім того, у програмному забезпеченні зазначена GeForce RTX 4080 SUPER 32 ГБ, яка зазвичай має 16 ГБ пам’яті GDDR6X.

Подібні модифікації пам’яті не є рідкістю, особливо в модинговій спільноті та центрах обслуговування GPU, де заміна пам’яті є щоденним завданням. Однак той факт, що платформа хмарних обчислень пропонує подібні модифіковані екземпляри відеокарт, свідчить про більш системне їхнє використання.

RTX 4090D зазвичай підтримує лише 12 модулів пам’яті, але для неї можна використати плати RTX 3090 Ti, яка підтримує 24 модулі, разом із графічним процесором AD102 від RTX 4090D. Це рішення дозволяє подвоїти обсяг пам’яті. Ймовірно, китайські сервери використовують саме такі модифікації.

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Джерела: Tom`s Hardware, VideoCardz

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