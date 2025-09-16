Вийшов Meizu 22: чотири 50 МП камери, компактність та турбота про очі

Китайський виробник представив Meizu 22 разом з оновленою Flyme AIOS 2. Телефон побачив світ після затримок, початково його планували запустити у серпні.

Meizu 22 важить 190 г і має товщину 8,15 мм, 2,5D передню панель з мікровигином та 1,2 мм рамку екрана з чотирьох боків. Родзинка — кнопка штучного інтелекту, яка, за словами компанії, може запускати понад 20 різних дій.

Телефон отримав 6,3” дисплей з роздільною здатністю 1,5K. Він підтримує адаптивну частоту оновлення 1–120 Гц, має пікову яскравість до 6000 ніт та охоплює повну колірну гаму DCI-P3. Екран використовує технологію захисту очей RuRan, яка поєднує апаратне зниження рівня синього світла та DC dimming.

Смартфон має три камери на задній панелі: 50 МП основний об’єктив з оптичною стабілізацією (OV50H, 1/1,3”, f/1,68), 50 МП перископічний телеоб’єктив з 3x оптичним збільшенням (Sony IMX882, OIS, 15 см) та 50 МП надширококутна камера (OV50D, 122° FoV, f/2.0, макрооб’єктив 2,5 см). Четверті 50 МП — це селфі-камера на датчику OV50D, з функціями омолодження обличчя штучним інтелектом та HDR.

В Meizu 22 працює процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, котрий охолоджує рідинна система та випарна камера площею 4500 мм². Телефон живить акумулятор місткістю 5500 мАг з дротовим заряджанням до 80 Вт та бездротовим до 66 Вт. Програмне забезпечення Flyme AIOS 2 пропонує функції, як малювання за допомогою штучного інтелекту, фільтри ШІ, видалення випадкових людей з кадрів, зменшення відблисків та видалення муару.

Також Meizu 22 оснащений лінійним вібромотором, функціями інфрачервоного пульта дистанційного керування та захищений за стандартом IP66/IP68. Тільки топовий смартфон з 16 ГБ / 1 ТБ пам’яті підтримує UWB, USB 3.2 та DisplayPort 1.2, решта варіантів обмежені USB 2.0 (480 Мбіт/с).

Вартість Meizu 22 у Китаї починається з $420 у конфігурації 12 ГБ + 256 ГБ і зростає до $590. Телефон вже доступний в країні, про міжнародний реліз поки не відомо.

Джерело: GizmoChina