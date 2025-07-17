Новини Кіно 17.07.2025 comment views icon

Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто
Тизер-постер фільму «Супердівчина» / DC

Джеймс Ганн опублікував тизер-постер «Супердівчини», який розкриває перший офіційний погляд на її костюм.

На артворку Міллі Алкок в образі Кари Зор-Ел позує на тлі стінопису Супермена і сьорбає якийсь напій. Очевидно, вечірка вдалась, бо Супердівчина зухвало зафарбувала слоган свого кузена «Look Up», написавши зверху «Out».

Образ цілком відповідає дебюту Алкок в «Супермені», де вона напідпитку вдирається в льодовий замок в пошуках свого пса Крипто і називає кузена «сукою». Персонаж Девіда Коренсвета в цей час пояснює, що його родичка до цього подорожувала планетами з червоним сонцем, оскільки жовте не дозволяє їй сп’яніти через суперметаболізм.

В інтерв’ю ScreenRant Джеймс Ганн підтвердив, що саме таку версію Супердівчини ми побачимо у фільмі з Міллі Алкок:

«Так, це вона. Вона в жалюгідному стані… Ми дізнаємося, що у неї було зовсім інше минуле, ніж у Супермена. Набагато складніше минуле. Він отримав чудове виховання від батьків на Землі, які любили його… Кара була на Криптоні. На шматку Криптону, який відколовся від планети, і прожила там перші 14 років свого життя в жахливих умовах, спостерігаючи, як усі навколо неї гинуть. Тож вона набагато суворіша та більш зламана Супердівчина, ніж та, до якої ми звикли».

Щодо костюма, то на постері він дещо інакший, аніж демонстрували витоки неофіційних залаштункових кадрів — зверніть увагу на пояс і колір пальто. Останнє тепер більше нагадує замшевий тренч, що разом з тим точніше відповідає образу Кари в коміксі Supergirl: Woman of Tomorrow (за яким і був знятий майбутній фільм).

«Супердівчина» на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC

У коміксах Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) є двоюрідною сестрою Супермена, яка об’єднується з молодою дівчиною-інопланетянкою (Єва Рідлі), прагнучи помститися за вбивство свого батька. Разом вони вирушають у небезпечну космічну подорож інопланетними світами, стикаючись з могутніми ворогами та моральними дилемами. Серед решти акторського складу: Маттіас Шонертс, який зіграє лиходія Крема з Жовтого Пагорба, а також Девід Крумгольц та Емілі Бічем у ролі батьків Кари, Зор-Ела та Алуру Ін-Зе відповідно.

Очікується, що нам покажуть і Лобо у виконанні Джейсона Момоа. Питання в тому, чи з’явиться там сам Супермен?

Перший офіційний кадр Мілі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до поясу і пальто
DC Comics

Сценаристка Ана Ногейра («Щоденники вампіра») адаптувала комікс для великого екрана, а Крейг Гіллеспі («Круелла») виступив режисером. Тим часом Міллі Алкок, найбільш відома глядачам завдяки ролі молодої Рейніри Таргарієн у серіалі «Дім дракона», була першою кандидаткою на нову Супердівчину, яку Ганн привів показати своєму колезі Пітеру Сафрану.

Офіційний реліз фільму «Супердівчина» призначено на 26 червня 2026 року. «Супермен» транслюється в кінотеатрах з 11 липня і вже у перший вікенд перебив за дебютною касою «Людину зі сталі» Зака Снайдера.

«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes

Спецпроєкти
ObmenAT24 опинився серед перших у переліку найкращих криптообмінних сервісів України
Миючий пилотяг Dreame H15 Pro Heat: не має дротів, бачить тип забруднення та нагріває воду для до 85°С

Популярні новини

Вчені видобувають аміак з повітря за допомогою плазми — рослинам на полях має сподобатися
Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке
Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»
«Супермен» Джеймса Ганна перевершив «Людину зі сталі» за зборами у перші вихідні
В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%
Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
Хакери вкрали у криптобіржі GMX $40 млн
Колекційне видання Ghost of Yotei коштує $250 — маска, цуба і монети, але без раннього доступу
Біткоїни, які Болгарія продала у 2018 році, зараз могли б повністю погасити її держборг
Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто
Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Підставка Native Union Desk Laptop для Mac і iPad: матове металеве покриття, висота до 60 см, ціна 3199 грн
Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам
Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Раптово для всіх Бутан став третьою країною за кількістю накопичених біткоїнів
Не цікаво або чому я програю в гонитві за AI
Google телефонуватиме за вас в магазини
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
ШІ-бот McDonald’s ховав базу шукачів роботи під паролем «123456» — її зламали за 30 хвилин
Вчені знайшли відмінність психопатів — менший мозок, ніж у звичайних людей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати