Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто

Тизер-постер фільму «Супердівчина» / DC

Джеймс Ганн опублікував тизер-постер «Супердівчини», який розкриває перший офіційний погляд на її костюм.

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На артворку Міллі Алкок в образі Кари Зор-Ел позує на тлі стінопису Супермена і сьорбає якийсь напій. Очевидно, вечірка вдалась, бо Супердівчина зухвало зафарбувала слоган свого кузена «Look Up», написавши зверху «Out».

Образ цілком відповідає дебюту Алкок в «Супермені», де вона напідпитку вдирається в льодовий замок в пошуках свого пса Крипто і називає кузена «сукою». Персонаж Девіда Коренсвета в цей час пояснює, що його родичка до цього подорожувала планетами з червоним сонцем, оскільки жовте не дозволяє їй сп’яніти через суперметаболізм.

В інтерв’ю ScreenRant Джеймс Ганн підтвердив, що саме таку версію Супердівчини ми побачимо у фільмі з Міллі Алкок:

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«Так, це вона. Вона в жалюгідному стані… Ми дізнаємося, що у неї було зовсім інше минуле, ніж у Супермена. Набагато складніше минуле. Він отримав чудове виховання від батьків на Землі, які любили його… Кара була на Криптоні. На шматку Криптону, який відколовся від планети, і прожила там перші 14 років свого життя в жахливих умовах, спостерігаючи, як усі навколо неї гинуть. Тож вона набагато суворіша та більш зламана Супердівчина, ніж та, до якої ми звикли».

Щодо костюма, то на постері він дещо інакший, аніж демонстрували витоки неофіційних залаштункових кадрів — зверніть увагу на пояс і колір пальто. Останнє тепер більше нагадує замшевий тренч, що разом з тим точніше відповідає образу Кари в коміксі Supergirl: Woman of Tomorrow (за яким і був знятий майбутній фільм).

У коміксах Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) є двоюрідною сестрою Супермена, яка об’єднується з молодою дівчиною-інопланетянкою (Єва Рідлі), прагнучи помститися за вбивство свого батька. Разом вони вирушають у небезпечну космічну подорож інопланетними світами, стикаючись з могутніми ворогами та моральними дилемами. Серед решти акторського складу: Маттіас Шонертс, який зіграє лиходія Крема з Жовтого Пагорба, а також Девід Крумгольц та Емілі Бічем у ролі батьків Кари, Зор-Ела та Алуру Ін-Зе відповідно.

Очікується, що нам покажуть і Лобо у виконанні Джейсона Момоа. Питання в тому, чи з’явиться там сам Супермен?

Сценаристка Ана Ногейра («Щоденники вампіра») адаптувала комікс для великого екрана, а Крейг Гіллеспі («Круелла») виступив режисером. Тим часом Міллі Алкок, найбільш відома глядачам завдяки ролі молодої Рейніри Таргарієн у серіалі «Дім дракона», була першою кандидаткою на нову Супердівчину, яку Ганн привів показати своєму колезі Пітеру Сафрану.

Офіційний реліз фільму «Супердівчина» призначено на 26 червня 2026 року. «Супермен» транслюється в кінотеатрах з 11 липня і вже у перший вікенд перебив за дебютною касою «Людину зі сталі» Зака Снайдера.