Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11″ 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн

Планшет Redmi Pad 2

Після випуску телевізорів та моніторів бренд Redmi взявся за оновлення своїх планшетів. Компанія представила новий Redmi Pad 2 — наступника першої моделі 2022 року. Новинка підійде тим, хто шукає недорогий і збалансований гаджет для роботи, навчання та розваг.

Характеристики Redmi Pad 2

Новий Redmi Pad 2 отримав 11-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2.5K (2560×1600 пікселів), частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю 600 ніт у вуличному режимі. А ще він має сертифікат TUV Rheinland та сумісність з Redmi Smart Pen.

Працює планшет на чипі MediaTek Helio G100-Ultra з частотою 2,2 ГГц та графікою Mali G57 MC2. Redmi пропонує кілька модифікацій Pad 2: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ та 8/256 ГБ. Серед інших характеристик згадуються підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G, USB-C, слот під microSD.

Основна камера отримала 8-мегапіксельний сенсор, а фронтальна — на 5 Мп (так, тут дещо спростили порівняно з попередником). Зате є цікаві режими: телесуфлер, зйомка документів, HDR. В планшеті є чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Акумулятор місткістю 9000 мА·год підтримує заряджання потужністю 18 Вт. Але в коробку кладуть лише адаптер на 15 Вт.

На планшеті встановлена операційна система Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS, яка підтримує, Circle-To-Search, Google Gemini, спільний буфер обміну та синхронізацію дзвінків і мережі між пристроями.

Ціна

Новий планшет Redmi Pad 2 вже доступний в продажу в Україні. В залежності від версії, ціна становить:

4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi) – 6999 грн;

4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi + 4G) – 8499 грн;

8 ГБ + 256 ГБ (Wi-Fi + 4G) – 9499 грн.

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Джерело: 91mobiles