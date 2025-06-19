Новини Пристрої 19.06.2025 о 15:00 comment views icon

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11″ 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11″ 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2

Після випуску телевізорів та моніторів бренд Redmi взявся за оновлення своїх планшетів. Компанія представила новий Redmi Pad 2 — наступника першої моделі 2022 року. Новинка підійде тим, хто шукає недорогий і збалансований гаджет для роботи, навчання та розваг.

Характеристики Redmi Pad 2

Новий Redmi Pad 2 отримав 11-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2.5K (2560×1600 пікселів), частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю 600 ніт у вуличному режимі. А ще він має сертифікат TUV Rheinland та сумісність з Redmi Smart Pen.

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11" 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2

Працює планшет на чипі MediaTek Helio G100-Ultra з частотою 2,2 ГГц та графікою Mali G57 MC2. Redmi пропонує кілька модифікацій Pad 2: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ та 8/256 ГБ. Серед інших характеристик згадуються підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G, USB-C, слот під microSD.

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11" 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2 зі стилусом

Основна камера отримала 8-мегапіксельний сенсор, а фронтальна — на 5 Мп (так, тут дещо спростили порівняно з попередником). Зате є цікаві режими: телесуфлер, зйомка документів, HDR. В планшеті є чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Акумулятор місткістю 9000 мА·год підтримує заряджання потужністю 18 Вт. Але в коробку кладуть лише адаптер на 15 Вт.

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11" 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2

На планшеті встановлена операційна система Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS, яка підтримує, Circle-To-Search, Google Gemini, спільний буфер обміну та синхронізацію дзвінків і мережі між пристроями.

Ціна

Новий планшет Redmi Pad 2 вже доступний в продажу в Україні. В залежності від версії, ціна становить:

  • 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi) – 6999 грн;
  • 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi + 4G) – 8499 грн;
  • 8 ГБ + 256 ГБ (Wi-Fi + 4G) – 9499 грн.

Огляд планшета Redmi Pad SE 8.7: бюджетний вибір на кожень день

Джерело: 91mobiles

Популярні новини

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 засвітився в Європі: 11-дюймовий 2.5K-екран та ціна від €199
Apple iPad стає схожим на Mac — в iPadOS 26 є Menu Bar, вікна та інші покращення багатозадачності
Вийшов OnePlus Pad 3 – планшет від €599, що змагається з ноутбуками

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати