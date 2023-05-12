Імперія ось-ось впаде — другий сезон науково-фантастичного серіалу «‎Фундація» стартує на Apple TV+ 14 липня

Сюжет другого сезону серіалу «‎Фундація» розгортається через століття після фіналу першої частини.

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Науково-фантастичний серіал Apple дебютував у вересні 2021 року. Сюжет заснований на однойменній книжковій серії Айзека Азімова і розповідає про повстання Фундації (офіційно — організація для укладення енциклопедії галактичних знань, а насправді — таємне спрямування розвитку суспільства) проти правителів Імперії. За розрахунками психоісторіка Гері Селдона (Джаред Гарріс) впродовж 500 років Імперія загине — це неможливо відвернути, проте можна пом’якшити наслідки.

Другий сезон складається з 10 епізодів, а дія відбувається через століття після фіналу першої частини. «Мстива королева» прагне знищити Галактичну імперію, а Фундація тим часом «переходить в релігійну фазу». Судячи з нового трейлеру, назріває друга криза — чергове протистояння з Імперією.

Цього разу шоураннер проєкту Девід С. Ґойєр працює з розширеним акторським складом, серед новачків — Ізабелла Лафленд, Кулвіндер Ґір, Голт Маккалані, Рейчел Хаус, Німрат Каур, Бен Деніелс та Димітрій Леонідас. Лу Ллобелл (Ґаал Дорнік) і Лія Гарві (Сальвор Гардін) повернуться до своїх ролей разом із Джаредом Гаррісом, Лі Пейсом, Лаурою Бірн, Кассіаном Білтоном і Терренсом Манном.

Донька Айзека Азімова — Робін — працюватиме у команді виконавчих продюсерів.

Прем’єрна серія другого сезону «‎Фундації» вийде 14 липня, решта дев’ять епізодів виходитимуть щоп’ятниці. Перегляньте новий трейлер нижче: