Новини IT-бізнес 12.09.2023 о 18:03

Вироблені в США чипи Apple все ще потребують остаточної збірки на Тайвані

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Юрій Орос

Автор новин

Глава Apple Тім Кук раніше оголосив, що технологічний гігант купуватиме чипи для своїх iPhone, Mac та інших ключових продуктів, з числа вироблених на новому заводі Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) у Феніксі, штат Арізона.

Це здавалося величезною перемогою адміністрації Байдена, яка минулого року підписала закон CHIPS Act, який має стимулювати виробництво в США і зменшити залежність від закордонних постачальників. Але, як передає Engadget, навіть якщо компоненти для чипів Apple виробляються в США, їх все одно доводиться відправляти на батьківщину TSMC для збірки.

Завод виробника в Арізоні не має можливості пакувати більш найновіші чипи Apple. «Пакуванням» називають завершальний етап виробництва, на якому компоненти чіпа збираються в корпусі якомога ближче один до одного, щоб підвищити швидкість і енергоефективність. Зокрема, iPhone використовує метод пакування, розроблений TSMC в 2016 році. Чипи для iPad і Mac можуть бути упаковані за межами Тайваню, але iPhone доведеться збирати там.

Apple є єдиним клієнтом виробника, який використовує його метод пакування у великих обсягах, але у TSMC є й інші клієнти, зокрема NVIDIA, AMD і Tesla, серед них є чіпи для штучного інтелекту, в тому числі H100 від NVIDIA. Ймовірно, що Google використовуватиме вдосконалену упаковку TSMC, яка використовується в iPhone, для своїх майбутніх Pixel.

Уряд виділив понад 50 мільярдів доларів США в рамках закону CHIPS Act для надання субсидій компаніям, які будують заводи з виробництва мікросхем у США. Президент Джо Байден і його адміністрація заохочують зростання американської напівпровідникової промисловості, щоб пом’якшити наслідки зростаючої напруженості між США і Китаєм щодо Тайваню. У серпні президент навіть підписав указ, який обмежує американські інвестиції в китайські технологічні фірми, що працюють із напівпровідниками, квантовими обчисленнями та штучним інтелектом.

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