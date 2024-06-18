Fisker оголосив про банкрутство — за рік після старту продажів свого першого електромобіля

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Стартап Fisker, який спеціалізувався на розробці електромобілів та був заснований відомим дизайнером Хенріком Фіскером, заявив про своє банкрутство відповідно до статті 11. Це сталося менш ніж через рік після анонсу трьох нових моделей влітку минулого року.

Fisker активно рекламувала свій електричний позашляховик Ocean. Проте його вихід на ринок супроводжувався відкликаннями та судовими позовами. Компанія намагалася укласти угоду з іншим автовиробником в останній спробі врятувати підприємство. Активи компанії оцінюються до $1 млрд, а зобов’язання – від $100 млн до $500 млн. Водночас у стартапа є понад 200 кредиторів, включаючи SAP, Adobe, Salesforce та Ansys.

Електромобіль Ocean, що вийшов на ринок минулого року (продажі почались 23 червня 2023 року), викликав чимало критики серед власників. Користувачі повідомляли про низку програмних і механічних проблем. У самій компанії спостерігались проблеми з обслуговуванням клієнтів та навіть відстеженням грошей. Врешті решт, Fisker змогла реалізувати лише кілька тисяч автомобілів. Їх складанням займався контрактний виробник Magna.

Fisker намагалася залишитися на плаву за допомогою кількох раундів звільнень та інших заходів скорочення витрат. Також компанія змінила свою бізнес-модель. На початку цього року Fisker відмовилася від продажів безпосередньо клієнтам — системи, яку популяризувала Tesla — і натомість спробувала співпрацювати з відомими дилерами. Зрештою, зусиль виявилось недостатньо, щоб врятувати компанію.

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Джерело: techcrunch

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