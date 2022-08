«Володар перснів» перейшов до Embracer Group — що шведський холдинг може і не може робити з франшизою

Холдинг Embracer Group об’єднує під своїм крилом 11 материнських компаній, які своєю чергою володіють іншими материнськими компаніями, яким належать різноманітні розробники та видавці ігор, а також права на багато франшиз відеоігор. Як стало відомо вчора, Embracer додатково купує відразу 7 ігрових компаній, а також права на «Володаря перснів» та «Гобіта».

Список всіх франшиз та ігор, якими володіє Embracer Group, вийде дуже великий. Зупинимося коротко на деяких із них. Під крилом холдингу знаходяться такі проєкти, як Little Nightmares II, Goat Simulator, Destroy All Humans!, TimeSplitters, Timecop, Darksiders, Saints Row, Duke Nukem, Borderlands, Valheim, Killing Floor, Deus Ex і Tomb Raider.

Крім того, у 2021 році Embracer купила Dark Horse Media, материнську групу Dark Horse Comics – четвертого за величиною видавця коміксів, який випустив такі хіти, як Hellboy, Sin City, 300 та The Umbrella Academy. Також компанія має права на екранізацію цих коміксів. І додатково Embracer Group володіє декількома видавцями фізичних ігор, зокрема безліччю ліцензійних карткових та настільних ігор.

Схоже, довгострокова стратегія компанії полягає у придбанні значних об’єктів інтелектуальної власності в ігровій індустрії та інших інтелектуальних прав, за допомогою яких можна буде створювати ігри та інші медіа. Така ж стратегія була у Disney протягом більше ніж десять років. Останнє придбання також явно вказує на великі плани щодо спадщини Толкієна. При цьому Embracer не просто купив ігрові права на Середзем’я, він купив майже всі права. У такий спосіб виникає питання – що ж холдинг зможе зробити з усіма цими об’єктами інтелектуальної власності?

Слід зазначити, що Embracer Group не має всіх прав на «Володаря кілець» та «Гобіта». Права на публікацію книг, як і раніше, належать родині Толкієнів, а Warner Bros. зберігає за собою деякі права на виробництво повнометражних фільмів у рамках ліцензії, одержаної від Middle-earth Enterprises (тоді вона була відома як Tolkien Enterprises) наприкінці 1990-х років. Майбутній серіал «Володар перснів: Персні влади» також непідвладний Embracer Group, оскільки Amazon уклала угоду безпосередньо з сім’єю Толкієнів.

Куплена Middle-earth Enterprises «володіє ексклюзивними правами на кінофільми, мерчендайзинг, постановки та інші права на певні літературні твори Дж.Р.Р. Толкієна, включаючи «Володаря перснів» та «Гобіта». Таким чином, кожна зі 120 студій Embracer Group зможе зробити гру про пригоди в Середзем’ї. Крім того, холдинг має намір активно експлуатувати нове придбання й в інших сферах.

«Інші можливості включають вивчення додаткових фільмів, заснованих на культових персонажах, таких як Гендальф, Арагорн, Голлум, Галадріель, Еовін та інших персонажах з літературних творів Дж. Толкієна, і продовження надавати фанатам нові можливості досліджувати цей вигаданий світ за допомогою мерчандайзингу та інших вражень», – йдеться у прес-релізі.

Іншими словами, Embracer Group тепер замість ліцензіата стала ліцензіаром та може самостійно роздавати права на випуск різних рішень на базі купленої інтелектуальної власності. І це можуть бути не тільки ігри або фільми, але інші прибуткові продукти, наприклад, іграшки, футболки або шкарпетки з Еомером або NFT Еомер.

Джерело: The Verge 1, 2