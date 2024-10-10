Windows 11 24H2 незворотно «з’їдає» до 8,63 ГБ — через… механізм зменшення розміру оновлень

Оновлення до Windows 11 24H2 потребує досить багато місця під час встановлення і не все віддає назад. Понад 8 ГБ можуть залишитися.

Інсталяція оновлення Windows 11 2024 створює кеш оновлень розміром 8,63 ГБ, який не можна видалити за допомогою програми очищення диска. Наявність кешу Windows Update цілком нормальна, його видно в інструменті «Очищення диска», але помилка в Windows 11 24H2 не дозволяє очистити кеш. «Очищення диска» намагається видалити файли, але не працює — кеш очищення Windows Update продовжує займати до 8,63 ГБ.

Якщо спробувати видалити файли в теці, це теж не вдається. Видалення теки windows.old та повторний запуск інструменту очищення диска з параметром «Очищення Windows Update» не допомагає. Відновлювання Windows 11 також не розв’язує проблему.

Втім, Microsoft вже знає про помилку. Виявилося, що це широко поширена проблема, багато хто сигналізував про неї в Центр зворотного зв’язку. Компанія повідомила сайт Windows Latest, що планує випустити виправлення в майбутньому оновленні.

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Сайт припускає, що 8,63 ГБ кешу створюється через «оновлення контрольних точок». Це нова функція, яка намагається зменшити розмір оновлень Windows. Замість того, щоб створювати оновлення від оригінального випуску (RTM), Windows 11 тепер використовуватиме новішу контрольну точку як початкову. У результаті оновлення будуть меншими за розміром і швидше встановлюватимуться. Компоненти з поточного оновлення контрольної точки, як-от вересневе KB5043080, позначається як необхідні для майбутніх оновлень, тому їх не можна видалити під час очищення.

Windows Latest не рекомендує видаляти ці компоненти, оскільки вони можуть порушити майбутні оновлення Windows. Також зазначається, що кеш насправді може не займати всі 8,63 ГБ, а цифри, які можна бачити в програмі очищення диска, завищені.

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