Xbox блокує придбання ігор для українців через Туреччину

Зазвичай українські гравці використовували альтернативний регіон під час придбання ігор на Xbox, однак нині цю можливість заблокували.
В Україні консолі Xbox офіційно не продаються, як наслідок — недоступне і придбання ігор з регіону. Зазвичай, українські гравці використовували альтернативні країни для купівлі, зокрема Туреччину, яка все ще пропонує найвигідніші ціни в Xbox Game Pass (попри підвищення цін майже удвічі у 2023 році).
Але останніми днями, згідно з повідомленнями гравців, цю можливість заблокували. Замість доступу в магазин на екрані з’являється повідомлення про «неправильно вказаний регіон»:
🇹🇷 Багато гравців повідомляє, що регіон Туреччина на Xbox більше недоступний українцям для придбання ігор
З проблемою стикнулися й ми в редакції. Деякі інші регіони на кшталт Польщі, ПАР та США продовжують працювати.
Українського регіону на консолях, на жаль, досі нема. pic.twitter.com/QdsBzOfJUD
— Na chasi ✙ (@na_chasi) September 5, 2024
Водночас інші регіони, зокрема Польща, ПАР чи США, продовжують працювати.
«Нагадайте, будь ласка, Microsoft про необхідність повноцінної підтримки регіону Україна для консолей Xbox Series X/S. Однієї підписки Game Pass та ігрового магазину для РС — недостатньо», — написав акаунт «Ігри Українською» у Twitter, тегнувши Мінцифри та Михайла Федорова.
У коментарях до дописів пишуть, що у підтримці Xbox заявили про проблему на стороні Туреччини, тоді як далі додають, що подібні помилки вибивало і з регіоном Аргентина.
Що цікаво, з Sony та Play Station, ситуація кардинально інша — українським гравцям, окрім офіційних консолей та ігор, й досі доступна безплатна передплата на PS Plus.
Нагадаємо, що у квітні 2023 року Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні, але з Xbox поки не поспішають.
Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)
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