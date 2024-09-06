Xbox блокує придбання ігор для українців через Туреччину

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Зазвичай українські гравці використовували альтернативний регіон під час придбання ігор на Xbox, однак нині цю можливість заблокували.

В Україні консолі Xbox офіційно не продаються, як наслідок — недоступне і придбання ігор з регіону. Зазвичай, українські гравці використовували альтернативні країни для купівлі, зокрема Туреччину, яка все ще пропонує найвигідніші ціни в Xbox Game Pass (попри підвищення цін майже удвічі у 2023 році).

Але останніми днями, згідно з повідомленнями гравців, цю можливість заблокували. Замість доступу в магазин на екрані з’являється повідомлення про «неправильно вказаний регіон»:

🇹🇷 Багато гравців повідомляє, що регіон Туреччина на Xbox більше недоступний українцям для придбання ігор З проблемою стикнулися й ми в редакції. Деякі інші регіони на кшталт Польщі, ПАР та США продовжують працювати. Українського регіону на консолях, на жаль, досі нема. pic.twitter.com/QdsBzOfJUD — Na chasi ✙ (@na_chasi) September 5, 2024

Водночас інші регіони, зокрема Польща, ПАР чи США, продовжують працювати.

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«Нагадайте, будь ласка, Microsoft про необхідність повноцінної підтримки регіону Україна для консолей Xbox Series X/S. Однієї підписки Game Pass та ігрового магазину для РС — недостатньо», — написав акаунт «Ігри Українською» у Twitter, тегнувши Мінцифри та Михайла Федорова.

У коментарях до дописів пишуть, що у підтримці Xbox заявили про проблему на стороні Туреччини, тоді як далі додають, що подібні помилки вибивало і з регіоном Аргентина.

Що цікаво, з Sony та Play Station, ситуація кардинально інша — українським гравцям, окрім офіційних консолей та ігор, й досі доступна безплатна передплата на PS Plus.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні, але з Xbox поки не поспішають.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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