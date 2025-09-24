Геймер з Китаю зібрав рекордні 40 000 ігор в Steam — на це пішло 15 років і $250 000

Depositphotos

Знову знайшовся азієць, котрий зробив щось краще. Китайський геймер під ніком SonixLegend зібрав рекордні 40 000 ігор в Steam та першим у світі отримав унікальний значок від Valve.

Його колекція — буквально найбільша у світі. Користувач витратив 15 років життя та близько $250 000 (≈ ₴8 277 000), щоб стати “титаном” серед геймерів. Після того як його рекорд помітили, він встиг придбати ще 29 ігор. І ми всі розуміємо, що на цьому SonixLegend не зупиниться. Якщо припустити, що він колись вирішить пройти все це добро, йому знадобиться щонайменше сім років безперервної гри — і це один з найскромніших сценаріїв.

Оцінити масштаб колекції допомагають дані SteamDB. Технічно на акаунті SonixLegend понад 97 000 позицій, але більшість із них — це дешеві, неякісні ігри, які не враховуються в системі значків. Їх ще називають shovelware-продукти. Загальна вартість бібліотеки за нинішніми ринковими цінами — понад $644 000, хоча реально він витратив близько $250 000. У списку є й преміальні тайтли — понад сотню ігор коштують більше як $200 кожна. Важко уявити розпач користувача, якби його акаунт просто заблокувати, як це зробили з власником бібліотеки Xbox на $40 000.

Найулюбленішою грою SonixLegend виявився безплатний шутер Alien Swarm 2010 року. Він провів у ньому понад 550 годин, що не так багато. Завжди знайдеться дотер, який пів життя бігав на мід. Ймовірно, що тисячі тайтлів гравець не відкриє ніколи, але хоча б підтримав копійкою маловідомих розробників.

Попри рекорд, серед колекціонерів перегони не зупиняються. У таблиці лідерів є ще близько 20 користувачів, які мають понад 30 000 ігор. Найближчий суперник SonixLegend — геймер Ієн Брендон Андерсон з бібліотекою у 39 497 тайтлів. Йому не вистачає трохи більше 500 ігор, щоб наздогнати перше місце. А от вартість його колекції оцінюється у $542 444.

Як відомо, Steam дає значки за кількість ігор у вашій бібліотеці — чим більше ігор, тим вищий рівень значка. Максимальний рівень — за 40 тисяч ігор, але дістатися до нього вдалося лише одному користувачу з ніком SonixLegend. Щоб потрапити в топ-100 колекціонерів, потрібно мати мінімум 19 тисяч ігор, а в топ-10 — понад 33 тисячі. Це не просто геймери — це справжні колекціонери, які набивають свій акаунт тайтлами, більшість з яких ніколи не відкривали.

Можливо колись з’явиться новий значок, аби геймери продовжували перегони за придбанням ігор. Але поки що Valve нічого не казала про значки за 45 000 ігор або більше. Якщо все-таки він з’явиться, то такими темпами SonixLegend вже один з претендентів. Зате платформа якраз представила редизайн свого магазину — тепер купувати ігри можна ще зручніше.

Джерело: PC Gamer