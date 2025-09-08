Сервіси типу Game Pass "варті лайна" без підтримки розробників ігор, — ексбос Bethesda

Depositphotos

Сервіси на кшталт Game Pass “варті лайна” без належної підтримки розробників ігор, вважає колишній топ Bethesda Піт Гайнс.

На його переконання, будь-яка підписка тримається виключно на контенті. А якщо творці цього контенту не отримують підтримки та винагороди, то модель сиплеться. Він зізнався, що бачив “короткозорі рішення кілька років тому”, але цього не сталося, тож індустрія відчуває наслідки зараз.

“Підписки стали новим лайливим словом, так? Тепер ти вже не купуєш продукт. І якщо сервіс залежить від контенту, але ти не можеш збалансувати потреби платформи та її керівників із потребами тих, хто створює цей контент — без якого твоя підписка вартує лайна — тоді маєш справжню проблему”, — вважає Гайнс, який пішов з Bethesda у 2023 році після 24 років роботи.

За його словами, тиск на студії в такій моделі шкодить усім. Розробники змушені працювати в екосистемі, яка не цінує їхню роботу.

“Потрібно належно визнавати, компенсувати та цінувати те, що потрібно для створення цього контенту — не просто гри, а повноцінного продукту”, — підкреслив він.

Тема не нова: ще у 2024 році Microsoft похвалилася $5 мільярдами доходу від Game Pass за рік, при цьому ігрові сервіси віддають багато грошей, щоб проєкти потрапили на їхні платформи. Паралельно закрила студії Arkane Austin і Tango Gameworks. Останню пізніше врятував видавець PUBG Krafton.

Тоді ж засновник Arkane Рафаель Колантоніо назвав Game Pass “слоном у кімнаті” та “нежиттєздатною моделлю”. У цьому ж ключі колишній голова PlayStation Шон раніше ставив під сумнів ідею Netflix для ігор, бо навряд чи платформа буде корисною для розробників. Тому ми бачимо, що для індустрії все частіше звучить питання — чи не коштує ця зручність занадто дорого тим, хто створює ігри?

Джерело: IGN