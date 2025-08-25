Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками

Дизайн Xiaomi 15T Pro злили у відео на TikTok

Останнім часом з’являється все більше інформації про смартфони серії Xiaomi 15T, що свідчить про наближення дебюту. Базова модель Xiaomi 15T із номером 25069PTEBG уже засвітилася в реєстрах NBTC, IMDA, SDPPI, у коді HyperOS, а також у списках EEC. Тим часом версія Xiaomi 15T Pro (номери 2506BPN68G/2506BPN68R) також отримала сертифікацію EEC, IMDA і згадувалася в коді HyperOS. Якщо сертифікації підтвердили сам факт існування лінійки та різних моделей, то тепер нові витоки показали, як може виглядати Xiaomi 15T Pro та розкрили характеристики обох моделей.

Дизайн Xiaomi 15T Pro

Користувач TikTok опублікував коротке відео, зняте, ймовірно, у шоурумі Xiaomi. Автор стверджує, що на кадрах — саме Xiaomi 15T Pro. Ролик чітко демонструє задню панель смартфона. Корпус отримав матове “металеве” покриття у відтінку, схожому на бронзовий, пласку тильну панель і округлі грані.

Найяскравіший елемент дизайну — великий квадратний модуль камер із заокругленими кутами, розташований у верхньому лівому куті. Усередині — чотири однакові круглі об’єктиви, рівно розміщені у форматі 2×2. Сам блок виділено металевою рамкою з легким підняттям. Також у модулі помітне брендування Leica, яке підтверджує продовження партнерства Xiaomi з німецькою компанією.

На відео видно й логотип Telcel — великого мобільного оператора в Мексиці. Це вказує на те, що витік, швидше за все, стався в одному з місцевих шоурумів Xiaomi.

Для порівняння: у серії Xiaomi 14T об’єктиви були виконані у вигляді виступаючих вирізів, але рамка навколо камери була відсутня.

Характеристики смартфонів серії Xiaomi 15T

За даними інсайдера Gadgetsdata, модель Xiaomi 15T Pro працюватиме на новому процесорі MediaTek Dimensity 9400+ і отримає потрійну основну камеру:

50 Мп сенсор OVX9100 в головному модулі;

13 Мп надширококутний модуль;

50 Мп сенсор JN5 в телефото модулі із 5-кратним зумом.

Крім цього, смартфон матиме акумулятор місткістю 5500 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Ще йому приписують плаский OLED-дисплей із високою частотою оновлення, міцну металеву рамку та захист від пилу й води за стандартом IP69.

Базова модель Xiaomi 15T може отримати чип Dimensity 8400, аналогічну потрійну камеру (50 + 13 + 50 Мп) та такий самий акумулятор місткістю 5500 мА·год, але зі швидшою зарядкою лише на 67 Вт. Також очікується плаский OLED-дисплей із високою частотою оновлення та сертифікація IP69, проте, на відміну від Pro-версії, корпус, ймовірно, отримає пластикову рамку.

Обидві моделі мають спільну фронтальну камеру з роздільною здатністю 32 Мп.

Раніше в коді HyperOS згадувалося, що Xiaomi 15T із кодовим ім’ям klimt може використовувати чип Dimensity 8400 Ultra, що відрізняється від останніх витоків. У свою чергу, Xiaomi 15T Pro називають глобальною версією Redmi K80 Ultra за характеристиками, але нові дані свідчать, що дизайн у нього буде інший, ніж у Redmi K80 Ultra для Китаю.

