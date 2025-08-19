Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску

Redmi Note 15 Pro+ / Weibo

Xiaomi офіційно підтвердила, що реліз смартфона Redmi Note 15 Pro+ відбудеться до кінця місяця. Тим часом у мережі з’явилися “живі” фото та відео з розпакуванням цього пристрою.

Дизайн

У китайських соцмережах блогери вже публікують фото Redmi Note 15 Pro+ у чотирьох кольорах. Очікується, що ці варіанти отримають назви Azure Blue, Midnight Black, Cedar White і Smoke Purple, хоча невідомо, чи збережуться вони у глобальній версії.

Задня частина смартфона майже не змінилася у порівнянні з торішнім Redmi Note 14 Pro+. Але тепер корпус має плавніші вигини, блок камер пофарбовано в колір корпусу, а кожен сенсор отримав окреме скляне покриття. Спереду новинка виглядає сучасніше завдяки тоншим рамкам.

Сама Redmi також почала підігрівати інтерес до майбутньої моделі, зробивши публікацію на Weibo. Офіційні зображення показали, що Redmi Note 15 Pro+ успадкує загальний дизайн попередника, але з оновленнями. Смартфон отримає потрійну камеру, закруглені грані задньої панелі та екран, закруглений з усіх чотирьох граней. Рамки дисплея тонкі та симетричні з усіх боків.

У компанії підтвердили, що Note 15 Pro+ матиме захисне скло Dragon Crystal Glass спереду та задню панель із фіброскловолокна. Виробник заявляє, що корпус досить міцний, щоб витримати понад 50 падінь на граніт із висоти 2 метрів.

Характеристики Redmi Note 15 Pro+

Очікується, що смартфон працюватиме на ще неанонсованому процесорі Snapdragon 7s Gen 4. Водночас інсайдери припускають, що Xiaomi використає Snapdragon 7s Gen 3 (як і в Realme 14 Pro+ та Nothing Phone (3a)), але із розігнаним ядром для вищої продуктивності. У базі Geekbench пристрій помітили саме з процесором Snapdragon 7s Gen 3, де одне ядро працює на частоті 2,71 ГГц проти стандартних 2,5 ГГц. Тест також виявив конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам’яті. Пристрій працював під управлінням ОС Android 15. За попередніми витоками, Note 15 Pro+ отримає дисплей із роздільною здатністю 1,5K, акумулятор місткістю від 7000 до 8000 мА·год і 50-мегапіксельний телефото модуль.

Крім того, Redmi Note 15 Pro+ стане першим смартфоном бренду з підтримкою супутникового зв’язку. Раніше таке рішення зустрічалося лише у флагманських моделях. Що цікаво, Redmi не стала спершу додавати функцію супутникового зв’язку у серію K, яка належить до вищої категорії. Компанія вирішила інтегрувати її саме в середній клас, оскільки серія Note демонструє найбільші продажі. Чи дістанеться ця функція міжнародної версії — наразі невідомо.

Офіційний дебют перших моделей серії Redmi Note 15 запланований на 21 серпня. Як очікується, в цей день компанія представить моделі Redmi Note 15 Pro 5G та Redmi Note 15 Pro+. За чутками, Xiaomi одночасно також може показати доступнішу версію Redmi Note 15 5G.

