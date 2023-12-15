«Я щойно знайшов ChatGPT в Spotify?» – користувачі помітили тестування генерації плейлиста за допомогою ШІ

Spotify підтвердив обмежене тестування функції генерації плейлиста за допомогою штучного інтелекту за звичайним для LLM текстовим запитом.

«Ми регулярно проводимо тестування. Деякі з них у кінцевому підсумку прокладають шлях для ширшого застосування, а інші служать лише як важливий досвід. На даний момент нам більше немає чим поділитися».

Нову функцію продемонстрував у TikTok користувач @robdad_:: «Я щойно випадково знайшов ChatGPT у Spotify?» Відповідно до скриншотів, доступ до функції списків відтворення штучного інтелекту здійснюється на вкладці «Бібліотека» у застосунку Spotify через кнопку плюс (+) у верхньому правому куті екрана – її назва буде у меню.

В описі сказано: «Перетворіть свої ідеї на списки відтворення за допомогою штучного інтелекту» та зазначається, що наразі можливість доступна лише англійською мовою.

Після вибору опції відкривається екран, на якому вони можна ввести запит у вікно чатбота або переглянути список раніше запропонованих запитів. Відео продемонструвало такі швидкі варіанти, як «зосередитися на роботі з інструментальною електронікою», «заповнити тишу фоновою музикою кафе», «насолоджуватися веселими, оптимістичними та позитивними піснями» та «дослідити жанр…».

Ніяких подробиць щодо аудиторії, тривалості тестів та дати впровадження функції не оприлюднено.

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Джерело: TechCrunch