"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн

Фільм "Зрив" (The Rip)

Netflix випустив офіційний трейлер кримінального трилера “Зрив” (The Rip), в якому Бен Аффлек і Метт Деймон знову працюють разом.

Сюжет крутиться навколо команди поліцейських із Маямі, які знаходять $20 млн у покинутому сховищі. Герої Аффлека і Деймона намагаються порахувати гроші й не привернути уваги на ворожій території, куди “стікаються” все більше інших гравців. Вся історія зводиться до однієї напруженої ночі.

Знахідка ламає будь-яку єдність у команді: колеги починають підозрювати одне одного і в якийсь момент вже важко сказати, кому тут взагалі можна довіряти. Метт Деймон грає лейтенанта Дейна Думарса, а Бен Аффлек — детектива-сержанта Джей Ді Бірна. У трейлері між ними виникає конфлікт і навіть звучать сумніви, що серед них є зрадник.

“Хочеш вкрасти цей куш? Просто скажи це вголос! Я зараз тобі не довіряю, і це проблема”, — кричить один з персонажів, коли поліцейські розпочинають бійку.

Фільм “Зрив” зняв і написав Джо Карнаган за сюжетом, створеним разом із Майклом Макгрейлом. До акторського складу також приєдналися Стівен Юн, Теяна Тейлор, Саша Калле, Каталіна Сандіно Морено, Скотт Едкінс і Кайл Чандлер.

Фільм The Rip став першою співпрацею Netflix з продюсерською компанією Аффлека і Деймона Artists Equity, заснованою у 2022 році. Обоє акторів також є продюсерами фільму разом із Дані Бернфельдом та Лусіаною Деймон. Для Аффлека і Деймона це вже 15-та спільна робота на екрані або за лаштунками. Востаннє разом вони з’являлися у фільмі “Ейр” (Air) у 2023 році. А трохи більше року тому режисер фільму “Догма” анонсував сиквел із ними.

Прем’єра стрічки “Зрив” відбудеться 16 січня на Netflix.

Джерело: DeadLine / Netflix 

