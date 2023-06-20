Як тобі таке, Ілон Маск? Китайці збільшили місткість літієвих батарей до 711,3 Вт*год/кг – майже у 3 рази порівняно з використаними в Tesla

Дослідники з Інституту фізики Китайської академії наук створили літієву батарею з питомою щільністю зберігання електроенергії 711,3 Вт*год/кг або 1653,65 Вт*год на літр, еквівалентну 10 Ач. Це у 2,4-2,9 раза вище, ніж у комірках Tesla 4680, що вміщають приблизно 244-296 Вт*год/кг.

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Команда вчених розширила діапазон напруги заряду/розряду та вивчила структурну стабільність катода, а також вплив модифікацій поверхні літієвого анода на те, як іони літію осідають на електроді та розчиняються у міру використання батареї.

Поки це лише дослідний зразок, далекий від стадії комерціалізації. Для створення прототипу були потрібні «надзвичайно передові технологічні процеси, такі як підготовка електродів з високим навантаженням та впорскування збідненого електроліту» – поки технологія виглядає надто дорогою. Враховуючи те, що дослідницька група прагнула насамперед максимальної щільності енергії, видаються можливими компроміси з меншою щільністю та економнішими технічними рішеннями.

Попередні рекорди місткості акумуляторів раніше належали CATL з їхньою конденсаторною батареєю з питомою енергією 500 Вт*год/кг та безанодному елементу, випробуваному командою професора канадського Університету Далхаузі Джеффом Даном (він співпрацював і з компанією Tesla).

Наявні зараз батареї досить хороші для електромобілів, але інші галузі, такі як авіація, що вимагають великих потужностей, потребують більш містких акумуляторів.

У 2020 році Ілон Маск говорив, що батареї на 400 Вт*год/кг з’являться через 3-4 роки та дозволять будувати електролітаки. До серійного виробництва китайських елементів з підвищеною місткістю поки що далеко, але першість у їх розробці зараз, схоже, належить не Tesla.

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Джерело: New Atlas