Yakuza 3 отримає рімейк з антагоністом Майне — фінальний бос стає головним героєм

Yakuza Kiwami 3 / Ryu Ga Gotoku & Sega

Студія Ryu Ga Gotoku офіційно анонсувала рімейк Yakuza 3 — він отримав назву Yakuza Kiwami 3, де головний антагоніст отримає додаткову сюжетну кампанію.

На початку цього року вийшла Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, який переніс гравців в абсурдний піратський Лас-Вегас. А розробники вже готують план на наступний рік. Під час презентації RGG Summit стало відомо, що як і попередні рімейки серії Kiwami, нова частина повністю перебудована на Dragon Engine. Раніше студія використала цей рушій в Yakuza 6. Розробники вирішили не просто покращити графіку тайтла 2009 року, а й додати нові розваги.

Разом з основою частиною з’являться нові сюжетні сцени та пригода Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties з антагоністом Йошітакою Майне у головній ролі. Важливе уточнення, що Yakuza Kiwami 3 разом із Dark Ties вийде у вигляді комплекту. В обох іграх буде озвучення японською та англійською, а події охоплять не тільки знайомий Камурочо, але й нову локацію — Рюкю в Окінаві.

Окрім гри, студія підтвердила й вихід фільму під аналогічною назвою — Yakuza Kiwami 3. У ньому роль Го Хамадзакі виконає японський актор Теруюкі Кагава, який замінить модель персонажа з оригіналу. Персонажа Рікію Сімабукуро тепер гратиме Шо Касамацу, відомий за роллю Сато у “Поліції Токіо”.

Отже, реліз рімейку заплановано на 12 лютого 2026 року — за 2 тижні до 17-ї річниці гри. Тайтл з’явиться одразу на PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4 та ПК через Steam.

Додатково вкажемо, що Kiwami-лінійка вже розширює присутність на Switch. Нещодавно Sega оголосила про реліз перших двох рімейків на Switch 2 — вони заплановані на 13 листопада. А власники попередніх версій отримають знижку на апгрейд. Щодо третьої частини, то вона одразу буде портована на Switch 2.

Разом з тим анонсували Yakuza 0 Director’s Cut — реліз запланований на 8 грудня. На жаль, перенести сейви в Director’s Cut версію не вийде. А також Yakuza 0 не можна буде оновити до Director’s Cut. Крім того, 8 грудня вийде Yakuza Kiwami та Yakuza Kiwami 2 на PS5 та Xbox Series.

