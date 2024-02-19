ЄС може накласти на Apple штраф $539 млн після антимонопольного розслідування щодо скарги Spotify

Компанія Apple може зіткнутися зі штрафом у розмірі близько 539 мільйонів доларів США від ЄС і забороною на антиконкурентні практики в App Store для музичних стримінгових сервісів.

Видання FT посилається на п’ять неназваних джерел і повідомляє, що Європейська комісія оголосить своє рішення на початку наступного місяця.

Розслідування пов’язане з антимонопольною скаргою, поданою Spotify у 2019 році, і стосується правил App Store, які на той час не дозволяли розробникам спрямовувати клієнтів на альтернативні варіанти підписки за межами застосунку, які могли б бути дешевшими без 30-% комісії Apple. Пізніше Apple послабила ці обмеження. Комісія заявить, що Apple порушила антимонопольне законодавство ЄС і створила «несправедливі торгові умови» для своїх конкурентів, запровадивши в App Store «зобов’язання проти перенаправлення», передає Engadget.

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