YouTube оголосив три принципи ШІ: може існувати як творчий інструмент, але не має порушувати авторське право

За підтримки виконавців, авторів пісень та продюсерів, а також Universal Music Group, YouTube оголосив три принципи взаємодії на платформі контенту, створеного ШІ, та авторського права. До ініціативи YouTube AI Music Incubator щодо вивчення можливостей взаємодії з ШІ долучилися відомі виконавці, автори, та правовласники.

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Група митців Universal «досліджуватиме, експериментуватиме та надаватиме відгуки про музичні інструменти та продукти, пов’язані зі штучним інтелектом, які досліджує YouTube». Коли будуть запущені нові інструменти YouTube для роботи з ШІ, митці вивчатимуть їхні можливості та допомагатимуть сервісу формувати подальшу взаємодію з ШІ.

YouTube поки не розповідає конкретних деталей щодо розробки власних засобів роботи з ШІ. Також YouTube вдосконалюватиме Content ID відповідно до розвитку цієї ініціативи.

CEO YouTube Ніл Мохан оголосив три принципи, які допоможуть поєднувати можливості творчості ШІ з дотриманням прав музикантів:

«Принцип №1: штучний інтелект існує, ми будемо сприймати його відповідально разом з нашими музичними партнерами. Оскільки генеративний ШІ відкриває нові амбітні форми творчості, YouTube та наші партнери в музичній індустрії погоджуються розвивати нашу довгу історію співпраці та відповідально сприймати цю сферу, що швидко розвивається. Наша мета полягає в тому, щоб співпрацювати з музичною індустрією, щоб розширити можливості творчості таким чином, щоб посилити наше спільне прагнення до відповідальних інновацій.

Принцип №2: штучний інтелект відкриває нову епоху творчого самовираження, але він повинен передбачати належний захист та відкривати можливості для музичних партнерів, які вирішать взяти в цьому участь. Ми продовжуємо нашу значну історію захисту творчості на YouTube. Протягом багатьох років ми інвестували значні кошти в системи, які допомагають збалансувати інтереси власників авторських прав з інтересами творчої спільноти.

Принцип №3: ми розробили провідну в галузі політику довіри та безпеки щодо контенту. Ми будемо масштабувати її, щоб відповідати викликам ШІ. Ми витратили роки, інвестуючи у цю політику, що допомагає захистити спільноту YouTube. Ми також застосовуємо ці заходи безпеки до контенту, створеного штучним інтелектом. Генеративні системи ШІ можуть посилити наявні виклики зловживання авторським правом, дезінформації, спаму тощо. Але штучний інтелект також можна використовувати для ідентифікації такого вмісту. Ми продовжуватимемо інвестувати в технологію на основі ШІ, яка допоможе нам захистити спільноту глядачів, авторів та виконавців пісень – від ідентифікації вмісту до розробки та застосування систем, які забезпечують безпеку нашої платформи за лаштунками. Ми зобов’язуємося ще більше розширити цю роботу».

Про співробітництво Google та Universal щодо регулювання творчості ШІ стало відомо на початку серпня. Досягнутий етап співпраці є більш конкретним, але далеко не остаточним.

Джерела: Variety, The Verge, Neal Mohan, Sir Lucian Grainge