YouTube планує створити єдиний магазин передплат на популярні стрімінгові сервіси

YouTube працює над створенням інтернет-магазину, в якому можна буде придбати передплати багатьох потокових сервісів. Повідомляється, що платформа потокового відео, що належить Google, розробляє магазин каналів як мінімум останні 18 місяців і в даний час веде перемовини з потенційними партнерами.

Відеохостинг Google вже надає передплатникам свого потокового телебачення можливість отримати доступ до додаткових послуг, таких як HBO Max. Новий магазин має дати людям можливість купувати підписки на різні потокові сервіси безпосередньо на YouTube.

Платформа YouTube позиціює себе як чудову можливість для компаній просувати власні потокові сервіси – глядачі можуть безоплатно дивитися трейлери на веб-сайті або у додатку YouTube, а потім легко сплатити передплату. Компаніям-партнерам, швидше за все, доведеться ділитися з YouTube доходом від кожної підписки, зробленої на платформі. YouTube вже обговорює індивідуально з кожним партнером відсоток відповідних виплат.

Попри перспективу ділитися доходами зі сторонньою платформою, багато стрімінгів відкриті для ідеї об’єднання. Генеральний директор Starz Джеффрі Хірш вважає, що об’єднання потокових сервісів з іншими гравцями ринку створює найкращий досвід для користувачів.

Застосунок YouTube широко використовується і легко зможе надати безлічі користувачів об’єднаний центр передплати. Підвищення доступності допоможе провайдерам потокового мовлення подолати передбачувану аналітиками кризу відтоку користувачів.

“Магазин каналів” YouTube може запрацювати вже восени цього року. Компанія поки що не підтвердила його запуск, але є дані про переговори з майбутніми учасниками.

Джерела: The Wall Street Journal, Engadget