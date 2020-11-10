Discovery совместно с Megogo запустит в Украине в декабре стриминговый сервис Discovery+

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Компания Discovery благодаря стратегическому партнерству с Megogo вскоре запустит в 13 странах Восточной Европы и Азии стриминговий развлекательный сервис Discovery+. С декабря 2020 он будет доступен клиентам Megogo в Украине, Беларуси, Молдове, Литве, Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

Discovery+ будет предлагать документальные, развлекательные и спортивные телешоу производства компании Discovery. Таким образом зрители смогут получить доступ к шоу от брендов Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Science, Food Network, Travel Channel и Eurosport.

Подписчикам Megogo будут доступны тысячи часов VOD (video-on-demand) и множество спортивного топ-контента на Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD. Программы VOD будут охватывать ключевые передачи документальной и развлекательной библиотеки бренда, таких как «Золотая лихорадка», «Махинаторы», «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд», «Джо Экзотик: тигры, ложь и тайны», «Кто убил Джеффри Эпштейна» и т.д.

Также в указанных странах зрители впервые увидят премиальный документальный контент Discovery в формате 4K. А любители спорта получат еще больше матчей и обзоров спортивных событий Eurosport, в частности «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Австралии, Олимпийские игры и т.п.

«Мы очень рады разделить этот важный момент с компанией Megogo, которая поддерживала нас в стремлении объединить как можно больше поклонников развлекательных шоу и расширить охват территории в нашем регионе. Нам особенно приятно представить наше портфолио на этой инновационной платформе, которая создает безупречный пользовательский опыт, а теперь еще и обеспечивает просмотр документального и спортивного контента брендов Discovery» — отметила Екатерина Михайлович, главный менеджер по коммерческому развитию Discovery CEEMCA, MEA & Russia.

«Мы всегда стремимся предоставлять пользователям качественный контент. И очень гордимся тем, что запускаем Discovery+ — сервис с невероятным развлекательным контентом и большим каталогом, в котором даже самые требовательные зрители найдут для себя что-то интересное и полезное. С нетерпением ждем запуска в декабре 2020 года» — отметил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Источник: Megogo