Warner Bros. несподівано скасувала майже готовий кінокомікс Batgirl / «Бетдівчина» за $90 млн, який знімали для HBO Max

Warner Bros. дуже несподівано повністю відмовилася від фільму про Бетдівчину за кінокоміксами DC Comics попри те, що кінокомікс із бюджетом у 90 мільйонів доларів вже вийшов на завершальну стадію постпродакшну. Про це повідомили кілька провідних видань, включно з The Post та Variety з посиланням на близькі до студії джерела.

Кінокомікс про Бетдівчину з американською попспівачкою Леслі Грейс у головній ролі знімався спеціально для онлайн-кінотеатру HBO Max, але тепер не вийде ні там, ні де-небудь ще. Warner Bros. та DC Comics вирішили не випускати його ні в стримінгу, ні в кінотеатрах. Список американських фільмів, які так і не змогли дістатися до глядача, не дуже великий, та зазвичай попадання туди не є випадковим — взяти, наприклад, «Фантастичну четвірку» 1994 року або стендап-комедію Bill Cosby 77 2014 року від Netflix. Водночас джерела The Post та Variety повідомляють, що Batgirl відправило до цього списку нове керівництво об’єднаної медіакорпорації Warner Bros. Discovery.

Повідомляється, що CEO Warner Bros. Discovery Девід Заслав та глава Warner Bros. Майкл Де Лука прагнуть скоротити витрати та зосередитися на кінотеатральних блокбастерах, а не цифрових релізах для стримінгу. Інакше кажучи, після об’єднання Discovery та Warner Bros. переглянули стратегію та знову змістили фокус на фільми для кінотеатрів.

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За даними The Wrap, тестові покази пройшли так собі і WB Discovery зустріло проєкт не дуже добре. Попри перезнімання та додаткові кошти, витрачені на виробництво, керівництво вирішило, що у випадку Batgirl не варта шкурка вичинки та скасувало реліз повністю. Саме рішення стало цілковитою несподіванкою та шоком для усіх — керівник кіностудії-конкурента на умовах анонімності назвав рішення про скасування вже відзнятого фільму безпрецедентним, а режисери фільму Аділь Ель Арбі та Білал Фалла, відомі за третьою частиною «Поганих хлопців», дізналися про скасування релізу вже постфактум, коли були на весіллі Аділя у Марокко.

Як повідомляє Variety, керівництво у такий спосіб вирішило списати податки та максимально скоротити свої витрати. На рекламу кінотеатрального релізу Бетдівчини у США та інших країнах студії довелося б витратити ще 30-50 мільйонів доларів, якщо не більше. Окрім Леслі Грейс у Бетдівчині також знімалися Майкл Кітон, Дж. К. Сіммонс та Брендан Фрейзер.

Як пригадує The Verge, у 2020 році президент DC Films Уолтер Хамада презентував нову (на той час) стратегію — на Disney MCU компанія відповіла двома власними медіафраншизами: розширеним всесвітом DC (DCEU) і мультивсесвітом DC Films. Ідея полягала в тому, щоб випускати до чотирьох фільмів у кінотеатрах щороку, та додатково один-два — як ексклюзиви для HBO Max. Незабаром після цього пандемія COVID-19 охопила світ і зірвала всі плани DC Films. Коли Warner Media запускала HBO Max, то одним з ключових компонентів стратегії просування власного онлайн-кінотеатру були саме фільми DC, зокрема нашуміла режисерська версія супергеройського фільму Зака Снайдера «Ліга справедливості» (2017). Та нещодавно Rolling Stone опублікувало матеріал, що успішною кампанією на підтримку «Снайдеркату» режисер здебільшого завдячує ботам та фейковим обліковим записам. Водночас у соцмережах це розслідування жорстко розкритикували. Та цей скандал все одно ускладнює потенційну кампанію порятунку Batgirl.