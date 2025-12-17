Новини Крипто 17.12.2025 comment views icon

YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
Photo: FinanceFeeds.com

YouTube запускає для американських авторів можливість отримувати виплати за контент у стейблкоїні PYUSD через PayPal. Планується, що поступово послуга стане доступною для користувачів PayPal по всьому світу.

Великий технологічний бізнес продовжує обережно заходити в криптоіндустрію. Черговий приклад — рішення YouTube дозволити авторам на відеоплатформі обирати отримання виплат у стейблкоїні PayPal. Керівниця криптонапряму в PayPal Мей Забанех підтвердила цю домовленість виданню Fortune, додавши, що функція вже працює і наразі стосується лише користувачів у США. Представник Google, якій належить YouTube, підтвердив, що відеосервіс додав виплати для авторів у стейблкоїні PayPal.

Наразі YouTube вже є клієнтом PayPal і використовує сервіс виплат фінтех-компанії, який допомагає великим підприємствам здійснювати платежі гіг-працівникам і підрядникам. На початку третього кварталу PayPal додала можливість для отримувачів платежів отримувати кошти у стейблкоїні PayPal — PYUSD.

“YouTube вирішив надати таку опцію авторам, що отримують частку доходів від контенту, які вони публікують на платформі. Перевага того, що ми побудували, полягає в тому, що YouTube не потрібно мати справу з криптою, і ми можемо зняти цю складність”, — зазначила Забанех.

Інтерес YouTube до стейблкоїнів з’являється на тлі того, що Google та інші великі технологічні компанії демонструють зацікавленість криптовалютами на фоні хвилі хайпу в Кремнієвій долині та за її межами. Токени, прив’язані до базових активів на кшталт долара США, вже давно є частиною криптоіндустрії. Але за останній рік вони вийшли в мейнстрим. Прихильники вважають їх оновленням чинної фінансової інфраструктури, і великі фінтех-компанії звернули на них увагу, зокрема Stripe. У лютому платіжний гігант закрив масштабну угоду з купівлі стартапу зі стейблкоїнів Bridge за $1,1 млрд.

PayPal уже давно є одним із перших великих технологічних гравців, які заходили в крипто. У 2020 році компанія дозволила користувачам купувати та продавати Bitcoin, Ethereum і ще кілька криптовалют. А у 2023 році вона запустила стейблкоїн PYUSD, ринкова капіталізація якого зараз становить, за даними CoinGecko, майже $4 млрд.

YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
Дані: CoinGecko

PayPal поступово інтегрувала PYUSD у свою лінійку продуктів. Користувачі можуть зберігати його в цифровому гаманці PayPal, а також у Venmo — ще одному фінансовому застосунку, що належить PayPal. Ним можна розраховуватися з продавцями. А в лютому керівник PayPal заявив, що малі та середні торговці зможуть використовувати його для оплати постачальникам. Щоправда, не обходиться і без казусів: у жовтні компанія-емітент помилково надрукувала аж $300 трлн PYUSD — більше, ніж світовий ВВП.

Джерело: Fortune

