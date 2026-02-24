Ютубер перетворив зламаний смартфон на ігровий міні-ПК всього за $100

Міні-ПК на базі Samsung Galaxy S20 FE / ETA Prime

YouTube-блогер ETA Prime показав, як зі смартфона з неробочим дисплеєм можна зібрати повноцінний міні-ПК менш ніж за $100. В основі проєкту лежить материнська плата від Samsung Galaxy S20 FE, а для корпусу й аксесуарів автор використав компоненти Raspberry Pi.





Все почалося з Galaxy S20 FE із розбитим або повністю несправним екраном. Смартфон оснащений чипом Qualcomm Snapdragon 865 (флагманська система-на-чипі початку 2020 року) та 6 ГБ оперативної пам’яті. Саме ця платформа стала основою для модифікованого ПК. Ключову роль відіграє режим Samsung DeX, який дає змогу вивести зображення на зовнішній монітор і отримати інтерфейс у стилі настільної ОС.

Щоб зберегти бюджет, ETA Prime обмежився мінімальним набором деталей: адаптер USB-C — HDMI, корпус від Raspberry Pi та додатковий модифікований кулер для охолодження. Після підключення система завантажується в настільне середовище через DeX. За допомогою програмного трюку блогер також встановив роздільну здатність виводу 1440p.





У повсякденній роботі така конфігурація без проблем справляється зі стандартними офісними завданнями. Якщо ж цікавлять ігри, Snapdragon 865 з 6 ГБ оперативної пам’яті демонструє несподівано гідний результат у легких проєктах. Використовуючи емулятор Windows-ігор GameNative, автор показав, що Hollow Knight: Silksong працює стабільно при 60 кадрах за секунду.

Окремо варто відзначити емуляцію ретроігор. ETA Prime продемонстрував запуск кількох ігор для PS2 та Game Boy на повній швидкості. Нативні Android-ігри також працюють без особливих труднощів, хоча ресурсоємні проєкти система плавно не тягне.

Висока продуктивність не була головною метою цього проєкту. Ключова ідея полягала в доступності та раціональному використанні старого обладнання. Багато смартфонів на кшталт Galaxy S20 FE із тріснутими екранами продають на вторинному ринку за низькою ціною. Такий підхід дозволяє отримати “настільний” досвід без великих витрат. Водночас автор прямо зазначає, що це не повноцінна заміна настільної системи, а радше компактна альтернатива з можливостями ПК.

