Для Hollow Knight: Silksong анонсували "морське" DLC на 2026 рік

Для Hollow Knight: Silksong офіційно анонсували перше велике доповнення під назвою Sea of Sorrow, яке вийде у 2026 році. Team Cherry випустить його безплатно для всіх власників гри.

DLC розробляють у “морській тематиці” і воно додасть нові локації, босів, інструменти та багато іншого. Конкретних деталей поки що немає, студія поділиться інформацією лише ближче до релізу Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow.

Анонс супроводжувався тизер-трейлером, який більше передає атмосферу, ніж підказки про сюжет. У відео показують дивний сферичний об’єкт, в який влучає блискавка. Що це було — механізм, камера чи щось на кшталт батисфери — студія не уточнює.

Інтерес до Silksong після релізу, схоже, нікуди не подівся. Трейлер Sea of Sorrow за 7 годин зібрав майже 1,3 млн переглядів. На тлі такої зацікавленості з боку гравців, Team Cherry також розкрила продажі Hollow Knight: Silksong. За трохи більше ніж три місяці після релізу було продано понад 7 млн копій. Студія окремо уточнила, що число не враховує гравців Xbox Game Pass — за їхніми словами, “мільйони інших” пройшли гру саме там.

“Це справді вражаюча кількість гравців, більше, ніж ми могли очікувати. Спостерігати за зростанням спільноти, дивовижним мистецтвом, модами, несподіваними стратегіями та підтримкою між гравцями під час ігрових випробувань було надзвичайно корисним для нас”, — кажуть розробники.

Паралельно студія нагадала, що оригінальна Hollow Knight також отримує оновлення. На Switch 2 покращену версію обіцяють випустити наступного року, а на ПК зміни вже доступні. Бета-версії в Steam і GOG включають “повну підтримку співвідношення сторін 16:10 та 21:9 для тих, у кого є Steam Decks або надширококутні монітори”. Серед змін також виправлення помилок і ще одна дрібна, але помітна деталь: гра нарешті ставиться на паузу, коли відкрито інвентар. Тепер можна копатися в своїх речах без ризику, що вас вб’є жучок.

