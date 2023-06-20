З росії йдуть навіть кінопірати: казахстанська WesternRus, яка постачала голлівудські стрічки, припинила діяльність через «високий рівень піратства»

Постачання неліцензійних голлівудських фільмів до росії незабаром буде ускладнено. Казахстанська компанія WesternRus, підозрювана у постачанні ключів до локалізованих версій фільмів, призупинила свою діяльність на невизначений термін. Дивно, що причиною такого кроку названо «високий рівень піратства».

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Видання ProfiCinema назвало WesternRus основним постачальником західних фільмів у російські кінотеатри. Після низки згадок у ЗМІ у зв’язку з нелегальними постачаннями фільмів WesternRus у своєму закритому Telegram-каналі повідомила про припинення діяльності – про це дізналися журналісти. У цьому ж каналі раніше нібито відбувалися й самі нелегальні угоди щодо купівлі локалізованих версій.

«Вартість таких ключів у прем’єрний період становила в середньому 100 тис. рублів. Далі ціна знижувалася пропорційно до актуальності та попиту на контент».

З чуток, причиною припинення таких продажів стало «нелегальне» (!) розповсюдження придбаних піратських версій – пірати постраждали від піратства. Компанія пропонувала щедрі знижки клієнтам, але це її не врятувало.

Попри тривіальність такого шляху (у низці сусідніх з росією країн здійснюється прокат фільмів російською мовою), для Голлівуду масове піратство стало несподіванкою. Такі фільми, як «Аватар: шлях води» вийшли у росії практично одночасно з прем’єрою та у високій якості. Сьогодні, з припиненням роботи головного джерела копій, кінопіратство ускладнено, але сама наявність російських локалізацій залишає йому непогані шанси.

Джерело: TorrentFreak