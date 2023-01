“Аватар: Шлях води” вже зібрав у світовому прокаті $1,7 млрд та став cьомим найкасовішим фільмом в історії

“Аватар: Шлях води”, що з’явився на великих екранах за 13 років після виходу першої частини (яка досі є найкасовішим фільмом зі світовими зборами 2,9 млрд доларів) нині посідає 7-ме місце у десятці найпопулярніших фільмів усіх часів.

Джеймс Кемерон (чий фільм “Титанік” 1997 року займає третю сходинку у десятці кращих) також є режисером із найбільшою кількістю згадок у переліку найкасовіших фільмів. Раніше він повідомляв, що “Шлях води” був настільки дорогим у виробництві – згідно зі звітами бюджет перевищив 400 мільйонів доларів – що має стати третім чи четвертим за величиною фільмом усіх часів, щоб окупитись (тобто зібрати близько 2 мільярдів доларів світових касових зборів).

Очікується, що найближчим часом фільм заробить 1,708 мільярда доларів: другий “Аватар” стрімко обійшов “Короля Лева” 2019 року (який заробив 1,663 мільярда доларів) і “Світ Юрського періоду” 2015 року (заробив 1,671 мільярда доларів), ставши сьомим найкасовішим фільмом усіх часів у світовому прокаті.

Попри приємні показники “Аватар: Шлях води”, ще має подолати кілька важливих сходинок, що піднятися у рейтингу найпопулярніших фільмів всіх часів. Наступні чотири контрольні показники, які має обігнати творіння Кемерона: “Людина-павук: Дороги додому немає” (1,916 мільярда доларів), “Месники: Війна нескінченності” (2,048 мільярда доларів), “Зоряні війни: Пробудження сили” (2,069 мільярда доларів) і “Титанік”.

Однак між цими фільмами та двійкою лідерів (“Месники: Завершення” 2019 року (2,797 мільярда доларів) і оригінальний “Аватар”) є суттєвий розрив. Щоб претендувати на перше місце у списку “Шлях води” має зібрати ще понад мільярд доларів. Враховуючи той факт, що фільм є одним із небагатьох релізів епохи пандемії, які транслюються в Китаї, це може дати йому величезну перевагу.

Попри те, що цими вихідними “Аватар: Шлях води” все ще займатиме перше місце в національному прокаті США, у п’ятницю дуже успішно дебютував фільм жахів “М3ГАН”. Потенційно інші майбутні релізи, такі як “Домашня вечірка”/House Party, “Стук у кабіну”/Knock at the Cabin, “Супер Майк: Останній танець” / Magic Mike’s Last Dance та “Людина-мураха та Оса: Квантоманія”/ Ant-Man and the Wasp: Quantumania, мають шанси здійснити подібний подвиг, потроху забираючи касове домінування у фільму Кемерона.

В українському кінопрокаті “Аватар: Шлях води” з’явився 15 грудня. Ось наша рецензія:

Дія сиквелу відбувається більш ніж через десять років після подій першого фільму і слідує за головними героями Джейком Саллі та Нейтірі, які намагаються врятувати свою планету Пандору від нашестя людей з Землі.

Кемерон роками працював з технологіями та представив фільм з ультрасучасною частотою кадрів — у Японії з нею подекуди не впорались проєктори, кінотеатри виявилися не готовими до 48 кадрів на секунду та змушені були повернути глядачам гроші.

Уже підтверджено, що другий фільм приносить прибутки, а це свідчить про те, що буде ще кілька продовжень (в ідеалі Кемерон хоче зняти п’ять фільмів). Зокрема, режисер анонсував у наступному “Аватарі” історію місцевих жителів, На’ві, життя яких пов’язане з вогненною стихією.

