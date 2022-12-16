Гра «Людина-павук 2» вийде у 2023 році – пригода Пітера Паркера та Майлза Моралеса буде ексклюзивом PlayStation 5

Гра «Людина-павук 2» ​​від студії Insomniac Games офіційно вийде на PlayStation 5 восени 2023 року, повідомила Sony. Більш конкретні терміни невідомі, але озвучене вікно виходу означає, що наступного року на геймери матимуть ще одну велику гру, на яку багато хто чекає.

Sony поділилася коротким та розпливчастим синопсисом сюжету гри:

«Після подій Marvel’s Spider-Man та Marvel’s Spider-Man: Miles Morales дует павуків Пітера Паркера та Майлза Моралеса повертається у наступному розділі серії Marvel’s Spider-Man. Багато чого ще доведеться розповісти про гру, але навіть незважаючи на успіх двох останніх ігор, на нас чекає фантастична нова оригінальна пригода Людини-павука».

Минулого року Sony представила короткий тизер-трейлер, в якому йшлося про те, що в ролі антагоніста у грі виступить Веном.

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Попередні ігри, «Людина-павук» та «Людина-павук: Майлз Моралес» були випущені для PS4, PS5 та ПК – «Людина-павук 2» буде запущена виключно на PS5. Однак, враховуючи нещодавній спалах продажів Sony на ПК, компанія, напевно, колись випустить версію і для комп’ютерів.

Джерело: PlayStation.Blog