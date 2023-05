Ще більше ексклюзивів PlayStation на ПК — Sony й надалі залишатиметься прихильною до PC-геймерів, бо вони приносять гарні гроші

Sony дуже задоволена продажами портів ігор своїх внутрішніх студій для ПК, тож у майбутньому можна очікувати ще більше ексклюзивів PlayStation на PC — компанія прямо підтвердила це у нещодавньому фінансовому звіті за минулий квартал, який ознаменував кілька важливих рекордів для PlayStation (абсолютний рекорд постачань PS5 серед усіх консолей за всю історію).

Не секрет, що ігри PlayStation зараз купують не так охоче, як раніше. Власне, це й зіграло не останню роль у зміні стратегії Sony в частині щодо випуску ексклюзивів PlayStation на ПК. І поки що японці не планують звертати з цього шляху. До речі, раніше глава PlayStation Studios Герман Хульст казав, що ексклюзиви PlayStation з’являтимуться на ПК щонайменше через рік після релізу.

Причина такої великої прихильності ігрового напрямку PlayStation до PC- бояр геймерів до банальності прості — вони приносять Sony непогані гроші, тож було б дивно, якби в теперішніх умовах компанія мала іншу стратегію без врахування інтересів гравців, які грають на ПК, а не на консолях.

Переходячи до невблаганної статистики та конкретних цифр, які, як відомо, дуже вперта річ, варто звернути увагу на категорію «Інше» в розділі «Додаткова інформація про сегмент ігор та сервісів». У цю графу віднесено дохід від периферійних пристроїв, включаючи PlayStationVR, а також дохід від продажу власних ігор на платформах, відмінних від консолей PlayStation. І цифри за два попередні фіскальні роки досить красномовні — за підсумками 2022-го продажі подвоїлися:

2021:

Q1 FY21 — ¥47,161 ($385,8 млн)

Q2 FY21 — ¥41,356 ($303,2 млн)

Q3 FY21 — ¥47,351 ($347,2 млн)

Q4 FY21 — ¥51,702 ($379,1 млн)

2022:

Q1 FY22 — ¥60,478 ($443,6 млн)

Q2 FY22 — ¥54,508 ($399,8 млн)

Q3 FY22 — ¥82,031 ($601,7 млн)

Q4 FY22 — ¥142,900 ($1,048 млрд)

Sony не виокремлює конкретні продажі портів ігор PlayStation Studios на ПК, та й частка периферійних пристроїв, включно з контролерами, PSVR2, нам невідома. Та навіть найскромніші оцінки вказують, що цим приголомшливим результатам Sony завдячує значною мірою саме випуску ігор PlayStation на ПК. А ще можна пригадати, як глава PlayStation Джим Раян розповідав, що за підсумками 2022 фінансового року Sony розраховує отримати $300 млн з продажів ігор для ПК. Цікаво тут, наскільки Sony змогла стрибнути вище плану.

Нещодавній реліз The Last of Us Part I для ПК пройшов не дуже вдало — Naughty Dog продовжує в авральному режимі лагодити порт, який днями отримав черговий великий патч з оптимізаціями на 25 ГБ. Загалом же у Sony видався досить продуктивний рік — окрім вже згаданої TLOU Part I на ПК вийшло ще кілька гучних портів PlayStation, включно з Sackboy: A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man Remastered 2018 року та продовження Spider-Man: Miles Morales 2020 року, а також збірка Uncharted: Legacy of Thieves Collection з оновленими Uncharted 4:A Thief’s End та Uncharted Lost Legacy. Це досить ефектний лайнап за будь-якими мірками (якщо що, God of War вийшла на ПК у січні 2022 року, тож припадає на 2021-й фінансовий рік).

У Sony фінансовий рік починається з 1 квітня та триває по 31 березня, що пояснює стрибки доходів у третьому святковому кварталі (з 1 жовтня по 31 грудня), який іноді називають «золотим». Водночас цікавішою є тенденція зростання доходів у четвертому кварталі, яка спостерігається впродовж останніх кількох років. Схоже, що God of War значно вплинула на збільшення доходів.

Підсумовуючи, продажі ігор на ПК становлять відносно невеликий шматок загального ігрового пирога Sony — для порівняння, у 2022 році продажі PlayStation 4 та 5 перевищили ¥1,12 трлн ($8,2 млрд), тоді як продажі софту перевищили ¥1,7 трлн (12,6 млрд). Але суть в іншому — ігровий підрозділ Sony дуже добре працює зокрема й за межами сегмента PlayStation. І це чудово з огляду на тенденцію зниження продажів ігор PlayStation Studios на власній платформі: у минулому кварталі продажі впали до 68 млн проти 70,5 млн рік тому, і Sony очікують подальшого погіршення показників.

Наступна велика презентація ігор PlayStation очікується у червні перед заходами Microsoft, Ubisoft та інших — на ній, серед іншого, можуть показати Marvel’s Spider-Man 2, Death Stranding 2, The Last Of Us Factions, Monster Hunter у всесвіті Horizon від Guerrilla Games та ще кілька проєктів.