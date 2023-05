Sony анонсувала наступну велику презентацію PlayStation Showcase — нові ігри для PS5 та PS VR2 покажуть 24 травня

Наступна презентація нових ігор PlayStation Showcase відбудеться не в червні, як очікувалося раніше, а вже за тиждень – 24 травня. Початок трансляції запланований на 13:00 за Тихоокеанським часом (23:00 за Київським часом).

У рамках майбутньої трансляції PlayStation Showcase компанія Sony зосередиться на іграх для PS5 та PS VR2, які зараз розробляються провідними студіями з усього світу. Також очікується демонстрація кількох нових проєктів від PlayStation Studios. Раніше передбачалося, що на цьому заході можуть показати Marvel’s Spider-Man 2, Death Stranding 2, The Last Of Us Factions, Monster Hunter у всесвіті Horizon.

Шоу PlayStation Showcase триватиме трохи більше ніж годину. Його можна буде дивитися у сервісах YouTube та Twitch.