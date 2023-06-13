«Мавка» отримає серіал-приквел з 12 епізодів. Оригінальний мультфільм вже розійшовся на понад 80 країн, і переговори продовжуються (але не з Китаєм)

Після нещодавньої прем’єри анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» він почав демонструватися у різних країнах. Нині ж стало відомо, що на його основі з’явиться мультсеріал. Його вироблятиме студія Animagrad, що входить до складу Film.UA Group, а французька TeamTO бере участь у проєкті як партнер зі спільної розробки. Серіал буде офіційно анонсовано на заході Annecy’s Partners Pitch.

Курс Стратегічний маркетинг Ти нарешті продаси на співбесіді ручку… і стілець… і стіл Хочу на курс

Мультсеріал «Мавка» стане приквелом до фільму, пояснює Ксенія Баранова з Film.UA. За її словами, дія розгортатиметься одразу після битви між людьми та лісовим сторожем, яка сталася, поки решта лісових мешканців спала глибоким зимовим сном.

Загалом планується випустити 12 епізодів. У кожній серії Мавка та її друзі мають зіткнутися з новими випробуваннями, допомагати лісу відновитися після битви й відновити порядок і гармонію. У Мавки також з’явиться новий «легковажний» друг, який притягує до себе неприємності.

Мавці разом з друзями доведеться пережити несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про свій дім, вони досліджують його та розкривають велику кількість таємниць.

«Ми розглядаємо це як можливу франшизу. Ми вже запустили танцювальне шоу та плануємо продовження», — розповіла продюсер Ірина Костюк.

Наперекір війні, коли аніматори змушені були працювати у бомбосховищах, за словами Костюк, «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим вітчизняним анімаційним фільмом за всю історію України. При цьому вдалося перевершити показники голлівудських хітів, таких як «Таємне життя свійських тварин», «Міньйони» та обох частин «Холодного серця». В Україні фільм набрав 1,2 млн переглядів.

На цей час «Мавку» продано більш ніж у 80 країн — «перший український фільм, який набув такого широкого поширення».

Курс ТИПОГРАФІЯ Вивчай побудову літер, та дизайн тексту. Це цікавіше ніж ти думаєш! Детальніше про курс

«Фільм був або буде випущений скрізь, крім Китаю, зараз ведуться переговори для Японії та Південної Африки. Наші партнери вражені тим, наскільки добре все відбувається», – додала Костюк.

Джерело: variety