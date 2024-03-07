За прикладом Apple: Google запроваджує нові комісії для розробників застосунків у ЄС

Google вже дозволила користувачам завантажувати програми за межами Play Store відповідно до вимог Закону про цифрові ринки ЄС, однак нині запроваджує для цього дві нові комісії.

Початкова комісія за придбання у Play Store — 10% за покупки у програмі або 5% за підписку на два роки.

Постійна комісія — 17% для покупок у програмі та 7% для передплат, що «відображає цінність, яку Play Store надає користувачам і розробникам, включаючи поточні послуги, такі як батьківський контроль, сканування безпеки, запобігання шахрайству та постійне оновлення програм».

Розробники можуть відмовитися від постійних комісій через два роки, якщо користувачі погодяться.

«Оскільки користувачі придбали додаток через Play Store, сподіваючись отримати такі послуги, як батьківський контроль, сканування безпеки, запобігання шахрайству та постійні оновлення додатків, припинення надання послуг також потребує згоди користувача», — заявили в Google.

Google додала діаграму, щоб показати, як комісії застосовуватимуться до гіпотетичного стороннього застосунку:

Таким чином Google використовує подібний до Apple підхід, яка зменшила комісію App Store, але запровадила нові збори: зокрема, нову 3% комісію за «обробку платежів» для транзакцій, які проходять через її магазин та за «базову технологію», яка стягуватиме фіксовану плату в розмірі 0,50 євро за всі завантаження додатків після першого мільйона встановлень.

Генеральний директор Epic Тім Свіні вже розкритикував рішення Google:

«Google оголосила про свої зловмисні плани дотримання Закону про цифрові ринки… схоже, що їхню незаконну політику буде замінено новим податком на вебтранзакції».

Раніше Свіні висловився подібним чином щодо Apple, що, ймовірно й призвело до того, що акаунт розробника Epic в App Store заблокували (саме через нього компанія планувала запустити власний магазин для iOS).

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Джерело: TechCrunch, Engadget

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