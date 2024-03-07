Apple забанила акаунт розробника Epic Games через «ненадійність» — EGS на iOS поки відкладається

Днями Apple випустила iOS 17.4, дозволивши користувачам завантажувати програми й ігри зі сторонніх магазинів програм — власну альтернативу готувала й Epic, однак з огляду на блокування акаунту розробника, плани поки відкладаються.

Epic назвала рішення Apple порушенням DMA (Закону про цифрові ринки ЄС) і вважає, що компанія хоче завадити «серйозній конкуренції». В Apple натомість заявили, що Epic виявилась «перевірено ненадійною» (цікаво, що акаунт розробника для творця Fortnite відновили лише на початку цього року і тоді не звучало жодних претензій).

Водночас гендиректор Epic Тім Свіні особливо активно висловлювався про зміни, запроваджені в App Store на вимогу ЄС, та називав їх «новим прикладом зловмисного дотримання правил». Він зазначав, що технічно Apple нібито дотримується DMA, однак насправді «її схема антиконкурентна і насичена новими сміттєвими комісіями за завантаження», що значно знижує цінність сторонніх магазинів програм.

Претензії небезпідставні: розробники мають отримати схвалення від Apple на запуск магазину і відповідати жорстким правилам модерації; крім того, вони повинні сплатити комісію за «основну технологію», якщо програму завантажать понад мільйон разів (близько 54 центів за встановлення щороку); а також надіслати лист від фінансової установи з підтвердженням того, що мають доступ до кредиту на щонайменше $1,1 млн для вирішення потенційних фінансових суперечок. Також передбачена фіксована комісія з кожної транзакції, яка коливається від 15 до 30%.

Після того, як Свіні відкрито поскаржився на нові правила для магазинів програм, Філ Шиллер з Apple надіслав Epic Games електронний лист з проханням надати «письмові гарантії», що компанія виконуватиме свої зобов’язання.

«Простими словами, будь ласка, скажіть, чому ми повинні довіряти Epic цього разу», — йдеться в листі.

Свіні відповів, що «Epic та її дочірні компанії діють добросовісно та дотримуватимуться всіх умов поточних і майбутніх угод з Apple, і раді надати будь-які конкретні додаткові гарантії». Однак відповідь, судячи з блокування, Apple не задовольнила.

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Epic каже, що таке рішення підриває її «здатність бути життєздатним конкурентом», і що Apple «показує іншим розробникам, що відбуватиметься з конкурентами». Розробник називає заборону «помстою Epic за те, що вона виступає проти нечесної та незаконної практики Apple».

У заяві Apple тим часом йдеться про «кричуще порушення Epic своїх договірних зобов’язань». Далі виробник iPhone заявляє, що має «право припинити діяльність будь-яких або всіх дочірніх чи афілійованих компаній та/або інших організацій, що перебувають у повній власності чи під контролем Epic Games, у будь-який час і на власний розсуд. У світлі минулої та поточної поведінки Epic Apple вирішила скористатися цим правом».

Попри все це, Epic ще планує перенести Fortnite на iOS — ймовірно, через неафілійований сторонній магазин програм. Крім того, Apple Vision Pro надає експериментальну підтримку ігровому рушію Unreal Engine.

Конфлікт між Apple та Epic стартував у 2020 році, коли остання додала власну платіжну систему для віртуальної валюти Fortnite та обійшла 30% комісію за покупки в програмах App Store. Apple закрила Epic доступ до свого магазину застосунків — а та у відповідь подала антимонопольний позов.

У 2021 році суддя Івонн Гонсалес Роджерс відхилила позов Epic проти Apple, однак виявила, що остання порушила каліфорнійський закон про недобросовісну конкуренцію, заборонивши розробникам «скеровувати» користувачів на цифрові покупки в обхід платіжної системи App Store. 9-й окружний апеляційний суд США в Сан-Франциско підтримав більшу частину рішень Роджерс у 2023 році.

Зрештою справа дійшла аж до Верховного суду, однак обидві апеляції відхилили. Повідомляється, що міністерство юстиції розглядає власну антимонопольну справу проти Apple.

Джерело: Engadget

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