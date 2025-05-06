Новини Софт 06.05.2025 о 11:22 comment views icon

YouTube тестує нову передплату Premium Duo — на двох осіб і з меншою ціною

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Катерина Даньшина

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YouTube тестує нову передплату Premium Duo — на двох осіб і з меншою ціною
Depositphotos

YouTube запустив в тестовому режимі нову передплату Premium Duo, яка отримає всі ті самі переваги основного тарифу, але знижену ціну з обмеженням до двох користувачів.

Пілотний проєкт, орієнтований на «пари, сусідів по кімнаті та невеликі домогосподарства», запущено в Індії, Франції, Тайвані та Гонконзі.

«Ми експериментуємо з новими способами забезпечення більшої гнучкості та цінності для наших передплатників YouTube Premium, включаючи варіант плану Premium для двох осіб, що дозволяє двом людям розділити підписку за зниженою ціною», — зазначив у коментарі The Verge речник YouTube Алекс МакКвістон.

Сайти Moneycontrol та Android Authority наводять скриншоти з розцінками нового тарифу в індійських рупіях:

  • Індивідуальна передплата — ₹149.00 на місяць ($1,77)
  • Передплата на двох осіб — ₹219.00 на місяць ($2,60)
  • Сімейна передплата — ₹299.00 на місяць ($3,54)
YouTube тестує нову передплату Premium Duo — на двох осіб і з меншою ціною
Android Authority

Раніше YouTube вже тестував у США та інших країнах «полегшений» варіант передплати Premium Lite, який дозволяв дивитись більшість відео без реклами, однак лишав її у музичних відео й обмежував завантаження в офлайні й фонове відтворення. Передплата на двох осіб натомість пропонує всі переваги стандартного Premium.

Слід зазначити, що YouTube досить агресивно просуває свій рекламний план — в основному тим, що постійно суттєво подовжує тривалість і збільшує кількість реклами для звичайних користувачів, а також посилює боротьбу із блокувальниками: зі сповільненням роботи застосунку, обмеженням кількості переглядів відео та величезними рекламними плакатами, які пропонують оформити передплату Premium. Нагадаємо, що вартість YouTube Premium в Україні наразі складає ₴99/місяць для індивідуальної передплати, ₴149/місяць для родини (до 5 учасників) і ₴59/місяць для студентів (зі стартовим безплатним місяцем).

YouTube почав показувати 3-годинну рекламу без опції «пропустити» — щоб побороти блокувальники


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