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Netflix вимагатиме раз на місяць підключатися до домашньої Wi-Fi мережі — так стримінг боротиметься з шерингом паролів

Netflix вимагатиме раз на місяць підключатися до домашньої Wi-Fi мережі — так стримінг боротиметься з шерингом паролів

За підрахунками Netflix понад 100 млн людей користуються послугами стримінгового сервісу, використовуючи чужі облікові дані для входу. З огляду на першу за десятиріччя втрату передплатників у 2022 році, компанія запроваджує нові, більш жорсткі правила користування сервісом.

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Акаунти Netflix все ще доступні для спільного використання, але виключно в межах однієї родини. Щоб переконатися, що ваші пристрої пов’язані з основним місцем розташування, Netflix вимагатиме від користувачів підключатися до Wi-Fi в основній мережі, відкривати застосунок або вебсайт і переглядати щось принаймні раз на 31 день.

Пристрої, через які ви підключитесь, Netflix позначить як “надійні”, запам’ятає їх і не блокуватиме. А от користувачам, які спробують увійти у ваш акаунт з іншого місця, доступ закриють та запропонують створити власний акаунт. Щоб зберегти перегляди та рекомендації, компанія пропонує використати інструмент міграції профілю

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Інші пристрої, які використовуються вдома для перегляду контенту, Netflix перевірятиме на належність до вашого основного розташування через IP-адреси, ідентифікатори пристроїв і активність облікового запису.

Здається, що вхід в акаунт Netflix поза домом мав стати фактично неможливим, однак компанія пропонує обхідний шлях. Якщо ви подорожуєте і хочете переглянути контент на смарттелевізорі у готелі, корпоративному ноутбуці тощо, можна запросити тимчасовий код у служби — і отримати доступ до свого акаунту на 7 днів

Також якщо пристрої використовуються поза межами вашого дому неавторизованою особою, ви можете вийти з облікового запису дистанційно, а потім змінити пароль. 

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Netflix пропонує чотири різні рівні цін, і кількість одночасно підключених пристроїв залежить від того, на який рівень ви підписалися.

Netflix потребует раз в месяц подключаться к домашней Wi-FI сети — так стриминг будет бороться с шерингом паролей

Ці заходи здаються першими обережними кроками Netflix, щоб уникнути масового відтоку користувачів. Якщо вони не виправдають очікувань компанії, можуть бути введені більш жорсткі заходи, як-от стягнення плати за кожного додаткового користувача. Автоматично це точно не буде відбуватись.

У Латинській Америці у 2022 році Netflix уже тестував стягнення додаткової плати з клієнтів (одну чверть базової ставки). У травні звіт Rest of World показав, що пілотна програма показала себе не дуже добре, і передплатники в Перу заявили, що не були офіційно сповіщені про цю політику, а рівні застосування відрізнялися між користувачами.

Раніше Netflix запустив дешевшу передплату з рекламою, яку у перший місяць запуску придбали лише 9% нових передплатників. Приблизно в той же час повідомлялось, що стримінговий гігант повернув певну суму рекламодавцям після того, як не досяг цільової аудиторії. У грудні за даними Antenna на цей тариф підписалася 15% нових абонентів.


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