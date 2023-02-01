Netflix вимагатиме раз на місяць підключатися до домашньої Wi-Fi мережі — так стримінг боротиметься з шерингом паролів

За підрахунками Netflix понад 100 млн людей користуються послугами стримінгового сервісу, використовуючи чужі облікові дані для входу. З огляду на першу за десятиріччя втрату передплатників у 2022 році, компанія запроваджує нові, більш жорсткі правила користування сервісом.

Акаунти Netflix все ще доступні для спільного використання, але виключно в межах однієї родини. Щоб переконатися, що ваші пристрої пов’язані з основним місцем розташування, Netflix вимагатиме від користувачів підключатися до Wi-Fi в основній мережі, відкривати застосунок або вебсайт і переглядати щось принаймні раз на 31 день.

Пристрої, через які ви підключитесь, Netflix позначить як “надійні”, запам’ятає їх і не блокуватиме. А от користувачам, які спробують увійти у ваш акаунт з іншого місця, доступ закриють та запропонують створити власний акаунт. Щоб зберегти перегляди та рекомендації, компанія пропонує використати інструмент міграції профілю.

Інші пристрої, які використовуються вдома для перегляду контенту, Netflix перевірятиме на належність до вашого основного розташування через IP-адреси, ідентифікатори пристроїв і активність облікового запису.

Здається, що вхід в акаунт Netflix поза домом мав стати фактично неможливим, однак компанія пропонує обхідний шлях. Якщо ви подорожуєте і хочете переглянути контент на смарттелевізорі у готелі, корпоративному ноутбуці тощо, можна запросити тимчасовий код у служби — і отримати доступ до свого акаунту на 7 днів.

Також якщо пристрої використовуються поза межами вашого дому неавторизованою особою, ви можете вийти з облікового запису дистанційно, а потім змінити пароль.

Netflix пропонує чотири різні рівні цін, і кількість одночасно підключених пристроїв залежить від того, на який рівень ви підписалися.

Ці заходи здаються першими обережними кроками Netflix, щоб уникнути масового відтоку користувачів. Якщо вони не виправдають очікувань компанії, можуть бути введені більш жорсткі заходи, як-от стягнення плати за кожного додаткового користувача. Автоматично це точно не буде відбуватись.

У Латинській Америці у 2022 році Netflix уже тестував стягнення додаткової плати з клієнтів (одну чверть базової ставки). У травні звіт Rest of World показав, що пілотна програма показала себе не дуже добре, і передплатники в Перу заявили, що не були офіційно сповіщені про цю політику, а рівні застосування відрізнялися між користувачами.

Раніше Netflix запустив дешевшу передплату з рекламою, яку у перший місяць запуску придбали лише 9% нових передплатників. Приблизно в той же час повідомлялось, що стримінговий гігант повернув певну суму рекламодавцям після того, як не досяг цільової аудиторії. У грудні за даними Antenna на цей тариф підписалася 15% нових абонентів.