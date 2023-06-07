За запитом «Chrome» пошуковик Microsoft у браузері Edge видавав довідку щодо функцій чат-бота Bing – у компанії «вже відмовилися від цієї ідеї»

Цікавим прикладом поведінки пошуковика Bing від Microsoft поділився Шон Холістер, головний редактор The Verge. Щоб інсталювати браузер Google Chrome на новий комп’ютер з Windows 11, він відкрив у браузері Edge пошук Bing та ввів запит «chrome». В результаті відкрилося повноекранне вікно чат-бота Bing, яке «пояснило» користувачеві, що шукає… функції Bing. Результат повторювався під час кожної спроби.

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Перевірка на іншому комп’ютері дала той самий результат. Колега журналіста з іншої частини США також підтвердив дивну поведінку пошуковика, такий же результат отримав і колега через океан. Раніше пошук працював належним чином, демонструючи відповідні результати пошуку.

Видання попросило Microsoft прокоментувати ситуацію. Представник компанії відіслав журналістів до заяви директора з маркетингу продуктів Microsoft Джейсона Фішеля:

«Ми часто експериментуємо з новими функціями, UX та поведінкою, щоб тестувати, навчатися та покращувати досвід наших клієнтів. Ці тести часто бувають короткими та не обов’язково відображають те, що зрештою або загалом надається клієнтам».

Пізніше сам Фішель підтвердив, що Microsoft відмовилася від цієї конкретної ідеї. Однак це не перший приклад нав’язливості Edge та Bing, тож осад залишився. Шон Холістер у зв’язку з цією історією висловив жаль щодо того, що Microsoft підриває подібними експериментами ставлення користувачів до насправді непоганого браузера Edge та вирішив знову відмовитися від його використання.

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Джерело: The Verge