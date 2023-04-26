Новини Софт 26.04.2023 о 18:01

Браузер Edge відправляє майже всі відвідані адреси на сервер Bing — це не стеження, а нова функція, що некоректно працює

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Браузер Microsoft Edge надсилає майже усі вебадреси, які ви відвідуєте, на сайт Bing API. Користувачі Reddit помітили, що остання версія Microsoft Edge надсилає запит на bingapis.com з повною URL-адресою майже кожної сторінки, на яку переходить користувач.

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Пошук посилань на цю адресу дає дуже мало результатів, а подібна функція взагалі не зустрічається у документації. Програміст Рафаель Рівера припустив, що надсилання адрес – частина іншої, вкрай погано реалізованої можливості Edge:

«У Microsoft Edge тепер є функція передплати на автора, яка включена за замовчуванням. Ймовірно, метою було повідомити Bing про відвідування певних сторінок, як YouTube, Reddit і т.д. Але, схоже, це працює неправильно – браузер відправляє посилання майже на будь-який домен, який ви відвідуєте».

Microsoft Edge

Функцію розроблено для полегшення відстеження користувачем творчості вибраних авторів контенту в інтернеті. Її увімкнено за замовчуванням та легко вимикається – надалі ніякі адреси не надсилатимуться. Також у браузері є фільтр, куди вносяться домени, посилання на які не потрібно надсилати (наприклад, за замовчуванням там є PornHub). Схоже, що фактично Edge надсилає усі адреси, яких немає у списку.

Представники Microsoft розповіли The Verge, що компанія знає про проблему та працює над її розв’язанням. З метою безпеки функцію відстеження можна вимкнути за шляхом Settings > Privacy, Search and Services > Services > Show suggestions to follow creators in Microsoft Edge.

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