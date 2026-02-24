banner
Новини Пристрої 24.02.2026 comment views icon

Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
iPod / Depositphotos

Зумери все частіше відмовляються від універсальних смартфонів на зразок iPhone 17 Pro, повертаючись до пристроїв окремих пристроїв як iPod. Люди просто втомилися від того, що один гаджет робить все одразу і постійно відволікає.


У 2026 році молоді люди звертають більше уваги на старі технології. Це частина ширшого тренду на “вінтажну техніку”, коли старі речі сприймаються як стильні та зручні у використанні. Мовиться не лише про iPod, наприклад, нову хвилю популярності переживають цифрові камери.

Причина такої поведінки проста — перевантаження. Смартфон одночасно виконує функції плеєра, камери, навігатора, банка і соцмереж, що легко переростає у нескінченне прокручування стрічок. Звичайно носити в кишені технологічний “швейцарський ніж” більше, ніж просто зручно, однак з цього витікає низка проблем. Сценарій знайомий всім: хотів увімкнути музику, побачив сповіщення — і через 20 хвилин спіймав себе на думці, що дивишся короткі ролики, сидячі одягнутим перед виходом.

Тому для зумерів ідея окремого пристрою, який “просто відтворює музику”, виглядає привабливою саме через цю простоту. Втім, повністю відмовитися від смартфонів люди не можуть. Все сучасне життя прив’язане до застосунків: банкінг, покупки, таксі, документи, зарядка електрокарів, відеодзвінки з лікарями і багато чого іншого. Австралійський вчений навіть порівнював настільки сильну інтеграцію з паразитуванням, якщо подивитися на ситуацію з погляду еволюції.


@hamwaterhamwater

Panasonic CD player at the thrift on a half off day yippieeee 🤩🖤 #cdplayer #thrifting #goodwill #cd #panasonic #physicalmedia #vintagetech #mp3

♬ New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown) – Gorillaz

Попит підігріває і ностальгія. Старі технології сприймаються як “ретро” і виглядають круто для покоління, яке їх майже не застало. Через це відновлені iPod можуть коштувати “круті $350”, і попри ціну вони залишаються бажаним аксесуаром.

@moat.games

The Panasonic Ranger-505 potable tv and transistor radio was first released in 1974. High tech analogue sets like this in mid 70’s represented a time in which everything was getting smaller and portable. A very rare find! #vintagetech #retro #70s #dystopia #analogue

♬ Ancora – Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix – Durante

Спецпроєкти
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

Звісно, не всі зумери сприймають це серйозно. Під відео про “вінтажну техніку” інші критикують людей за спроби “привернути увагу”. Натомість прихильники тренду не заперечують, що користуються сучасними гаджетами. Як власники ретро-автомобілів мають звичайну машину, так і фанати iPod залишають смартфон для роботи, банку чи сервісів на зразок Uber.

@moat.games

The Panasonic Ranger-505 potable tv and transistor radio was first released in 1974. High tech analogue sets like this in mid 70’s represented a time in which everything was getting smaller and portable. A very rare find! #vintagetech #retro #70s #dystopia #analogue

♬ Ancora – Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix – Durante

Зумерів із США, залежних від TikTok, почали відправляти у детокс-табори за $8000


Джерело: Apple Insider

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші тести Samsung Galaxy S26 з Exynos 2600: продуктивність GPU наздоганяє Snapdragon
Представлений Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц і 6000 мА•год за $140
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток
iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва
Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер
Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Android тепер може зберігати "сліди" зламу смартфона
Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата
Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах
Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери
Селфі-камера iPhone 18 Pro "стрибне" з 18 Мп до 24 Мп, — інсайдер
Як зробити манікюр бездротовою зарядкою Apple Watch, або нова хвиля популярності магнітного лаку
Попит на iPhone 4 злетів на 1000% через 15 років після випуску — завдяки TikTok
У бета iOS 26.3 та iPadOS 26.3 Apple зламала AirPlay, трансляцію на ТБ та перехід між пристроями
Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати