Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому

iPod / Depositphotos

Зумери все частіше відмовляються від універсальних смартфонів на зразок iPhone 17 Pro, повертаючись до пристроїв окремих пристроїв як iPod. Люди просто втомилися від того, що один гаджет робить все одразу і постійно відволікає.





У 2026 році молоді люди звертають більше уваги на старі технології. Це частина ширшого тренду на “вінтажну техніку”, коли старі речі сприймаються як стильні та зручні у використанні. Мовиться не лише про iPod, наприклад, нову хвилю популярності переживають цифрові камери.

Причина такої поведінки проста — перевантаження. Смартфон одночасно виконує функції плеєра, камери, навігатора, банка і соцмереж, що легко переростає у нескінченне прокручування стрічок. Звичайно носити в кишені технологічний “швейцарський ніж” більше, ніж просто зручно, однак з цього витікає низка проблем. Сценарій знайомий всім: хотів увімкнути музику, побачив сповіщення — і через 20 хвилин спіймав себе на думці, що дивишся короткі ролики, сидячі одягнутим перед виходом.

Тому для зумерів ідея окремого пристрою, який “просто відтворює музику”, виглядає привабливою саме через цю простоту. Втім, повністю відмовитися від смартфонів люди не можуть. Все сучасне життя прив’язане до застосунків: банкінг, покупки, таксі, документи, зарядка електрокарів, відеодзвінки з лікарями і багато чого іншого. Австралійський вчений навіть порівнював настільки сильну інтеграцію з паразитуванням, якщо подивитися на ситуацію з погляду еволюції.





Попит підігріває і ностальгія. Старі технології сприймаються як “ретро” і виглядають круто для покоління, яке їх майже не застало. Через це відновлені iPod можуть коштувати “круті $350”, і попри ціну вони залишаються бажаним аксесуаром.

Звісно, не всі зумери сприймають це серйозно. Під відео про “вінтажну техніку” інші критикують людей за спроби “привернути увагу”. Натомість прихильники тренду не заперечують, що користуються сучасними гаджетами. Як власники ретро-автомобілів мають звичайну машину, так і фанати iPod залишають смартфон для роботи, банку чи сервісів на зразок Uber.





