Закарпатські митники вилучили партію Starlink на 170 тис. грн, яку намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги

Митна служба повідомила про затримання комерційної партії супутникових терміналів Starlink, які намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Інцидент стався на українсько-угорському кордоні на митному посту «Астей».

Зазначається, що під час митно-прикордонного контролю 36-річний водій туристичного автобуса, що повертався з країн Євросоюзу в Івано-Франківськ, задекларував про переміщення виключно гуманітарної допомоги. Так, згідно з наданими документами, на адресу громадської організації в м. Сятин направлялися з Мадриду 19 комплектів терміналів Starlink Kit. Сукупна вартість цих терміналів становить 170 тис. грн.

Однак у відповідь на звернення митників вказана громадська організація спростувала, що вона є отримувачем гуманітарної допомоги у вигляді супутникових терміналів. В зв’язку з цим за спробу переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі супутникові термінали тимчасово вилучені митниками. Справу спрямують до суду для подальшого розгляду. Порушнику загрожують штрафні санкції у вигляді стягнення 100% вартості предметів правопорушення з їхньою подальшою конфіскацією.