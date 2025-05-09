Засновника криптоплатформи Celsius Network Олександра Машинського засудили до 12 років ув’язнення

Засновник і колишній виконавчий директор збанкрутілої криптовалютної кредитної платформи Celsius Network Олександр Машинський отримав вирок у вигляді 12 років ув’язнення. Наприкінці 2024 року він визнав себе винним у шахрайстві. Федеральні прокурори заявили, що 59-річний Машинський свідомо вводив клієнтів в оману щодо безпеки Celsius і штучно завищував вартість нативного токена – CEL.

Вирок Машинському 8 травня виніс окружний суддя США Джон Келтл. Це одна з найдовших кримінальних справ, що розпочали у 2022 році після катастрофічного обвалу крипторинку. Сем Банкман-Фрід, який керував біржею FTX, вже відбуває 25-річний термін за шахрайство. Хоча й подав апеляцію.

Для засновника Celsius просили щонайменше 20 років, оскільки Машинський спричинив збитки на мільярди доларів і отримав понад $48 млн особистої вигоди.

Машинський просидів рік і заявив, що відчуває провину і хоче зробити все правильно для своєї родини та колишніх клієнтів Celsius. Його вирок включає три роки наглядового звільнення та конфіскацію $48,4 млн.

Компанія Celsius заснована у 2017 році. Вона подала заяву про банкрутство у липні 2022 року після того, як клієнти кинулися знімати депозити через глобальне падіння цін на криптовалюту.

59-річний Машинський народився в Україні, емігрував зі своєю родиною до Ізраїлю, а потім переїхав до Нью-Йорка.

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Джерело: Reuters