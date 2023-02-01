Текстовий TikTok. Засновники Instagram створили соцмережу Artifact, яка формує стрічку новин за допомогою ШІ

Кевін Систром та Майк Крігер продали Instagram за 750 млн доларів та у 2018 році залишили Facebook через “складнощі у відносинах”. Згодом розробники створили власний стартап, який вивчає ідеї для соціальних застосунків нового покоління. Їхній перший продукт Artifact — соцмережа, яка використовує машинне навчання для того, щоб зробити стрічку новин персоналізованою.

Artifact — продукт, що символізує своєю назвою поєднання статей, фактів і штучного інтелекту — вже відкрив список очікування для користувачів. Зареєструватися у ньому можна тут, а застосунок доступний як для Android, так і для iOS.

Соцмережа Систрома-Крігера — це свого роду TikTok для тексту, хоча його також можна назвати відродженням Google Reader як мобільного застосунку, або несподіваною альтернативою Twitter.

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У застосунку відкривається стрічка популярних текстових публікацій, обраних зі списку видань — починаючи з The New York Times, і закінчуючи невеликими блогами на спеціальні теми. Торкніться статті, що вас цікавить, і Artifact показуватиме вам подібні публікації та історії в майбутньому, так само як перегляд відео на сторінці “For You” у TikTok з часом налаштовує свій алгоритм.

Користувачі бета-версії Artifact нині тестують ще дві функції:

стрічку статей, опублікованих користувачами, на яких ви підписані, а також їхні коментарі до цих публікацій;

теку для вхідних повідомлень, щоб ви могли обговорювати публікації, які прочитали, приватно.

У певному сенсі Artifact може здатися кроком назад, оскільки натхненні успіхом TikTok платформи витратили останні кілька років на впровадження короткоформатних відеопродуктів. Тим часом як і соціальна мережа кінця 2000-х, Artifact твердо орієнтується на текст; але засновники сподіваються, що останні досягнення в області штучного інтелекту допоможуть їхньому застосунку прорватися до більшої аудиторії.

Технічно, це не перший проєкт дуету Систрома-Крігера — у 2020 році вони об’єдналися, щоб створити вебсайт Rt.live для відстеження поширення COVID. Систром казав, що нову компанію не планували засновувати, доки не з’являться три речі: велика нова хвиля в споживчих технологіях; спосіб пов’язати цю хвилю з соціальними технологіями; ідея, як їхній продукт може розв’язувати проблему.

Проривом, який посприяв створенню Artifact, став Transformer, винайдений Google у 2017 році — це архітектура нейронної мережі для розуміння мови, що використовує набагато менше вхідних даних, ніж це було потрібно раніше. Технологія допомогла системам машинного навчання вдосконалюватися набагато швидшими темпами, що безпосередньо призвело до торішнього випуску ChatGPT і відповідного буму інтересу до ШІ. (Transformer — буква «Т» у ChatGPT.)

І це також створило деякі нові можливості для соціальних мереж. Спочатку соцмережі показували нам те, що вважалося цікавим для наших друзів — модель Facebook. Потім вони почали показувати контент на основі людей, за якими ми вирішили стежити, незалежно від того, були ми друзями чи ні — модель Twitter.

Інновація TikTok полягала в тому, щоб показувати рекомендації, використовуючи лише алгоритмічні передбачення, незалежно від того, на кого ми підписалися. Незабаром він став найбільш завантажуваним застосунком у світі.

Artifact спробує зробити те саме, але для тексту. Нині Систром і Крігер самі фінансують застосунок, над яким працює команда з семи людей — у тому числі Роббі Стайн, топменеджер продуктів Instagram з 2016 по 2021 рік.

Джерело: The Verge