Meta запускає в Україні короткі відео Facebook Reels

Материнська компанія Facebook — Meta Platforms — запускає сервіс коротких відео Facebook Reels в Україні та інших 150+ країнах. Як і в Instagram Reels, які нещодавно з’явилися в Україні, у Facebook Reels будуть доступні музика, різні аудіо ефекти та багато іншого. Оновлення розгортається поступово на серверній стороні, тож протягом найближчих тижнів функція стане доступна всім українським користувачам застосунку.

Reels — відповідь Meta на феноменально успішний сервіс TikTok. Принагідно можна згадати іншу суперницьку платформу YouTube Shorts — нещодавно керівництво найпопулярнішої відеоплатформи зважилося на безпрецедентний крок та запропонувало цілих 45% від продажів реклами для авторів коротких відео.

Повертаючись до теми новини, короткі відео Facebook Reels будуть доступні для перегляду в стрічці новин, групах та в закладці Watch. Користувачі отримають можливість підписуватись на творців контенту відразу під час перегляду відеоролика, ставити лайки та коментувати контент, а також ділитися своїми улюбленими відео з друзями. Водночас творці контенту зможуть таким чином розширити свою аудиторію — розробники звертають увагу, що публікації загальнодоступних (публічних) Reels дозволяють охопити більшу кількість користувачів, а не тільки актуальних підписників.

Головні можливості Facebook Reels

У Facebook Reels творці контенту матимуть змогу додавати та створювати нові інструменти, зокрема:

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Наклейки: як і в Stories, можна використовувати наклейку «Ваша черга», щоб інша особа могла записати свою відео відповідь на вже наявний Reels користувача. Відео, яке з’явилося в результаті відповіді на ролик іншої людини, можна буде додати до закладки «Додати своє», щоб інші користувачі могли теж переглянути цей ролик.

як і в Stories, можна використовувати наклейку «Ваша черга», щоб інша особа могла записати свою відео відповідь на вже наявний Reels користувача. Відео, яке з’явилося в результаті відповіді на ролик іншої людини, можна буде додати до закладки «Додати своє», щоб інші користувачі могли теж переглянути цей ролик. Аудіо: додавати пісні з музичної бібліотеки Facebook до створених Reels. Також можна використовувати свій власний оригінальний аудіо звук, просто записавши під нього Reels, або використовувати музику з інших публічних Reels вибравши опцію «використовувати аудіо з ролика іншого користувача» при створенні нового відео кліпу.

додавати пісні з музичної бібліотеки Facebook до створених Reels. Також можна використовувати свій власний оригінальний аудіо звук, просто записавши під нього Reels, або використовувати музику з інших публічних Reels вибравши опцію «використовувати аудіо з ролика іншого користувача» при створенні нового відео кліпу. Автоматично створені Reels : Stories на Facebook, якими поділились раніше, тепер автоматично можуть перетворитись на Reels.

Stories на Facebook, якими поділились раніше, тепер автоматично можуть перетворитись на Reels. Ефекти AR : можна вибрати один із багатьох ефектів у бібліотеці доповненої реальності Facebook (AR), щоб додавати їх до власних відеокліпів.

можна вибрати один із багатьох ефектів у бібліотеці доповненої реальності Facebook (AR), щоб додавати їх до власних відеокліпів. Таймер і зворотний відлік: можна встановити таймер для запису будь-якого відео без натискання кнопки запису.

можна встановити таймер для запису будь-якого відео без натискання кнопки запису. Швидкість Reels : можна пришвидшувати або сповільнювати відео під час запису.

можна пришвидшувати або сповільнювати відео під час запису. Мультикліп: об’єднати декілька відео в один відеокліп Reels, записавши їх разом або вибравши вже готовий з галереї.

об’єднати декілька відео в один відеокліп Reels, записавши їх разом або вибравши вже готовий з галереї. Ремікс: можна створювати новий відео кліп поруч з вже раніше опублікованим. Ремікс дозволяє користувачам створювати власний ролик, додаючи до нього весь або частину ролика іншого автора.

можна створювати новий відео кліп поруч з вже раніше опублікованим. Ремікс дозволяє користувачам створювати власний ролик, додаючи до нього весь або частину ролика іншого автора. 60-секундні Reels : Reels можуть тривати до 60 секунд.

Reels можуть тривати до 60 секунд. Чернетка: після створення відео, за допомогою опції «Зберегти як чернетку» користувачі можуть зберегти свій відеоролик, щоб закінчити його пізніше.

Окремо згадується кросспостинг відеокліпів з Instagram на Facebook — можливість автоматично публікувати Instagram Reels на Facebook для охоплення аудиторії обох платформ.