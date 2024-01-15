Засновники Instagram закривають новинний застосунок Artifact — через рік після запуску

Програма використовувала штучний інтелект аби підбирати пропозиції новин для користувачів, але не привернула достатньої уваги.

«Ми створили те, що подобається основній групі користувачів, але прийшли до висновку, що ринкові можливості недостатньо великі, щоб виправдати продовження інвестицій», — написав генеральний директор Кевін Систром у блозі.

На цей час користувачі Artifact більше не можуть додавати нові коментарі чи дописи, однак у «‎режимі читання» застосунком можна користуватись до кінця лютого.

Кевін Систром та Майк Кригер продали Instagram за $750 млн та у 2018 році залишили Facebook через «‎труднощі у відносинах». Згодом розробники створили власний стартап, який вивчає ідеї для соціальних застосунків нового покоління. Їхній перший продукт Artifact запрацював торік у лютому, і згодом регулярно отримував нові функції — як-от ШІ-резюме статей чи позначки для клікбейтних заголовків тощо.

Однак дописи та коментарі вимагали більшої модерації, а компанія не мала для цього вільного персоналу. Систром каже, що команду з 8 людей, яка працювала над Artifact, «‎розпускають», а він тим часом зосередиться на створенні «‎нових продуктів та ідей у сфері штучного інтелекту‎».

Джерело: The Verge