Застосунок «Київ Цифровий» тепер дозволяє відстежувати рух громадського транспорту на мапі міста 📲🚎

У новій версії міського застосунку «Київ Цифровий» з’явився сервіс «Рух транспорту», який дозволяє відстежувати рух міського транспорту та дізнаватися точний час його прибуття, щоб не гаяти час на зупинках, повідомляє пресслужба КМДА.

Нова функціональність доповнює систему цифрових сервісів для міського транспорту «Київ Цифровий», де також можна поповнювати транспортну карту та купувати QR-квитки. Щоб скористатися можливостями нового сервісу, у розділі «Міський транспорт» слід обрати «Рух транспорту» — там користувачі можуть знайти близько 3000 зупинок і понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Окрім мапи зупинок у застосунку доступний пошук.

За допомогою сервісу «Рух транспорту» можна:

знаходити потрібні зупинки та маршрути;

відстежувати рух транспорту на мапі;

переглядати час прибуття транспорту на зупинку та його бортовий номер;

дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках;

зберігати зупинки та маршрути в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.

Сервіс інтегрується з інформаційно-аналітичною системою «Майно» та системою міських зупинок та маршрутів громадського наземного транспорту, що належать КП «Київпастранс». Це перший сервіс застосунку «Київ Цифровий», який команда КП «ГІОЦ» запустила в бета-версії. Розробники закликають користувачів залишати відгуки та пропозиції для подальшого вдосконалення функціональності.

На сьогодні застосунком «Київ Цифровий» користуються понад півтора мільйона містян. Оновлену версію із сервісом «Рух транспорту» можна завантажити в App Store або Google Play.